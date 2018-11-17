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Abd Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert\'ten Kerkük Petrolü Açıklaması

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ HEATHER NAUERT:

Abd Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert\'ten Kerkük Petrolü Açıklaması

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ HEATHER NAUERT:

17 Kasım 2018 Cumartesi 11:47
Abd Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert\'ten Kerkük Petrolü Açıklaması
ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ HEATHER NAUERT: "KERKÜK PETROL İHRACATININ YENİDEN BAŞLAMASI, İRAN\'IN PETROL İHRACATINI AZALTMA ÇABALARIMIZ İÇİN OLUMLU BİR GELİŞMEDİR"
Ankara, 17 Kasım 18 (.): ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü HeatherNauert, Irak\'ın Kerkük kentindeki petrol ihracatının tekrar başlamasının olumlu bir gelişme olduğunu bildirdi.
Nauert, sosyal paylaşım sitesi Twitter\'dan yaptığı açıklamada, "Kerkük petrol ihracatının yeniden açılması, İran\'ın petrol ihracatını azaltma çabalarımız için olumlu bir gelişmedir. Irak merkezi hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'ni (IKBY) ve ABD\'nin Bağdat Büyükelçiliğini sıkı çalışmalarından dolayı tebrik ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
ABD\'nin, 5 Kasım itibarıyla devreye koyduğu yaptırım paketinin ikinci aşaması kapsamında, İran\'ın günlük 2 milyon varilden fazla olan petrol ihracatının 1 milyon varile kadar düşmesi öngörülüyor.
Washington yönetiminin, yaptırımlardan kaynaklanacak piyasadaki ham petrol açığının kapatılması için Kerkük petrolünü alternatif gördüğü belirtiliyor.
Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü Asım Cihad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Günlük yaklaşık 50 ila 100 bin varil petrol, Kerkük\'ten Ceyhan Limanı\'na ihraç edilmeye başlandı." ifadesini kullanmıştı.
KERKÜK\'TEN PETROL SEVKİYATI NEDEN DURMUŞTU?
IKBY\'ye bağlı Peşmerge güçleri, Haziran 2014\'te Kerkük\'ü terör örgütü DEAŞ\'ın saldırılarından koruma gerekçesiyle Irak ordusunun boşalttığı bölgelere konuşlandı.
Kerkük ve petrol yatakları yaklaşık 3 yıl boyunca IKBY\'nin denetiminde kaldı. IKBY\'nin 25 Eylül 2017\'de gayrimeşru referanduma gitmesinden sonra Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçler Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelere operasyon düzenledi.
Merkezi hükümet Ekim 2017\'de Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerde kontrolü sağladıktan sonra IKBY, boru hattıyla Ceyhan Limanı\'na gönderilen Kerkük\'ün ham petrol sevkiyatını da askıya aldı.
ABD, 5 Kasım itibarıyla devreye giren yaptırım paketinin ikinci aşaması kapsamında 50 İran bankasıyla 700\'den fazla şirket ve kişiyi yaptırım listesine eklemişti. ABD yönetimi, Türkiye, Güney Kore, İtalya, Yunanistan, Çin, Tayvan, Hindistan ve Japonya\'ya 180 gün daha İran ile petrol ticareti konusunda muafiyet tanındığını duyurmuştu.
(AA/TUĞ/FEZ)

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