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Abd Dışişleri Bakanı Pompeo\'dan Kuzey Kore Diplomasisi

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI MİKE POMPEO İLE GÜNEY KORE BİRLEŞME BAKANI CHO MYOUNG-GYON\'UN, KUZEY KORE\'NİN NÜKLEERDEN TAMAMEN 

Abd Dışişleri Bakanı Pompeo\'dan Kuzey Kore Diplomasisi

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI MİKE POMPEO İLE GÜNEY KORE BİRLEŞME BAKANI CHO MYOUNG-GYON\'UN, KUZEY KORE\'NİN NÜKLEERDEN TAMAMEN 

17 Kasım 2018 Cumartesi 08:52
Abd Dışişleri Bakanı Pompeo\'dan Kuzey Kore Diplomasisi
ABD DIŞİŞLERİ BAKANI MİKE POMPEO İLE GÜNEY KORE BİRLEŞME BAKANI CHO MYOUNG-GYON\'UN, KUZEY KORE\'NİN NÜKLEERDEN TAMAMEN 
ARINDIRILMASINA YÖNELİK KAPSAMLI İŞ BİRLİĞİ KONUSUNDA MUTABIK KALDIĞI DUYURULDU

Washington, 17 Kasım 18 (.): ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Güney Kore Birleşme Bakanı ChoMyoung-gyon, Kuzey Kore\'nin nükleerden tamamen arındırılmasına yönelik kapsamlı iş birliği konusunda mutabık kaldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü HeatherNauert, başkent Washington\'da gerçekleşen görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Nauert, iki bakanın, Kuzey Kore\'nin nükleerden tamamen arındırılmasına yönelik kapsamlı iş birliği konusunda mutabık kaldığını duyurdu.

Sözcü Nauert, Pompeo ve Myoung-gyon\'un ayrıca Güney ve Kuzey Kore iş birliğini geliştirme, ABD ile Kuzey Kore arasında nükleer silahların arındırılmasına yönelik görüşmelerin devamını sağlama konularını da ele aldığını aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 12 Haziran\'da Singapur\'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider Kuzey Kore\'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Son dönemde taraflar arasında nükleer silahsızlanmaya ilişkin görüşmeler durma noktasına gelirken, son olarak Pyongyang yönetimi, Pompeo ile üst düzey bir Kuzey Koreli yetkili arasında geçen hafta yapılması planlanan görüşmeyi iptal etmişti.

Kuzey Kore bu ay başında da "ABD\'nin ülkeye yönelik yaptırımları kaldırmaması durumunda Pyongyang\'ın, nükleer cephaneliğini güçlendirmeyi hedefleyen devlet politikasını yeniden canlandırabileceği" uyarısında bulunmuştu.

(AA/TUĞ/FEZ)

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