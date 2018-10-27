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Abd Dışişleri Bakanı Pompeo\'dan Kaşıkçı Açıklaması...

Washington, 27 Ekim 18 : ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD yönetiminin bir taraftan Suudi Arabistan ile stratejik ilişkilerini sürdüreceğini ancak aynı zamanda Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumlularından hesap soracaklarını söyledi.

Abd Dışişleri Bakanı Pompeo\'dan Kaşıkçı Açıklaması...

Washington, 27 Ekim 18 : ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD yönetiminin bir taraftan Suudi Arabistan ile stratejik ilişkilerini sürdüreceğini ancak aynı zamanda Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumlularından hesap soracaklarını söyledi.

27 Ekim 2018 Cumartesi 07:02
Abd Dışişleri Bakanı Pompeo\'dan Kaşıkçı Açıklaması...
Washington, 27 Ekim 18 : ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD yönetiminin bir taraftan Suudi Arabistan ile stratejik ilişkilerini sürdüreceğini ancak aynı zamanda Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumlularından hesap soracaklarını söyledi.
Pompeo, Hugh Hewitt Radyo programında Suudi Arabistan\'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Kaşıkçı\'nın akıbetine ilişkin soruları yanıtladı.
Kaşıkçı cinayetine ilişkin henüz yeni bir gelişmenin olmadığını belirten ABD\'li Bakan, "Ne olduğu konusunda, Kaşıkçı\'nın trajik bir şekilde nasıl öldürüldüğü konusunda bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Dün, Suudi savcıların bu cinayetin önceden planlandığını ortaya koyduklarını gördünüz. Biz de gerçekleri öğrenmeye devam ediyoruz." diye konuştu.
ABD Dışişleri Bakanlığının Kaşıkçı cinayetinin sorumlularına yönelik soruşturma başlattığını ve bu kişilere yönelik vize yasağı getirmek suretiyle yaptırım uygulayacağını açıklamasını hatırlatan Pompeo, şunları kaydetti:
"Başkan (Donald Trump), sorumlulardan hesap soracağını açıkça ortaya koydu ancak Amerika\'nın Suudi Arabistan Krallığı ile ilişkilerinde önemli, uzun dönemli ve stratejik menfaatleri var ve bu iki şeyi aynı anda yapacağız. Menfaatlerimizi koruyacağız ve sorumlulardan hesap soracağız."
CEMAL KAŞIKÇI\'NIN ÖLDÜRÜLMESİ...
Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim\'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı\'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA\'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı\'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı\'nın hayatını kaybettiği" iddiasında bulunulmuştu.
(AA/GÖZ/SEL)
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