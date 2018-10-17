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Abd\'den Pompeo\'nun Türkiye Temaslarına İlişkin Açıklama

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ HEATHER NAUERT:

Abd\'den Pompeo\'nun Türkiye Temaslarına İlişkin Açıklama

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ HEATHER NAUERT:

17 Ekim 2018 Çarşamba 15:18
Abd\'den Pompeo\'nun Türkiye Temaslarına İlişkin Açıklama

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ HEATHER NAUERT: "MIKE POMPEO, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU İLE YAPTIĞI GÖRÜŞMELERDE, RAHİP BRUNSON\'IN SERBEST KALMASINDAN DUYDUĞU MEMNUNİYETİ DİLE GETİRİRKEN, SUUDİ GAZETECİ CEMAL KAŞIKÇI\'NIN KAYBOLMASIYLA İLGİLİ SORUŞTURMAYA DESTEK SÖZÜ VERDİ"

Ankara, 17 Ekim 18 : ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Bakan Mike Pompeo\'nun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmelerde, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın kaybolmasıyla ilgili soruşturmaya destek sözü verdiğini bildirdi.

Nauert, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo\'nun Türkiye temaslarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakan Pompeo\'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede Suriye dahil ikili konuların ele alındığını belirten Nauert, Pompeo\'nun Erdoğan\'a Rahip Brunson\'ın serbest kalmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini aktardı. 

Sözcü, Pompeo\'nun ayrıca Erdoğan\'a Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın kaybolmasıyla ilgili ABD\'nin kaygılarını ilettiğini ve soruşturma için her türlü yardıma hazır olduklarını söylediğini kaydetti. 

Pompeo\'nun Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bir araya geldiğini ifade eden Nauert, ikilinin Suriye, İran ve terörle mücadele konusunda görüş alışverişinde bulunduğunu bildirdi.

Heather Nauert, görüşmede Pompeo\'nun Çavuşoğlu\'na Rahip Brunson\'ın serbest kalmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiğine ve Cemal Kaşıkçı\'nın kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturmaya her türlü desteği verme sözünü yinelediğine işaret etti. 

ABD\'li Bakan\'ın, Çavuşoğlu ile Türkiye\'de tutuklu bulunan Dr. Serkan Gölge ve diğer ABD vatandaşları ile Türkiye\'deki ABD misyonlarında görevli personelin durumunu da görüştüğü kaydedildi.    

(AA/RU/HA)


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