banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93189
ALTIN
256.809
DOLAR
6.6901
STERLİN
8.5979
EURO
7.7423
Başbakan Erhürman, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Bugün Görüşüyor
ERHÜRMAN, ERDOĞAN İLE BUGÜN GÖRÜŞÜYOR
Elektrik Fena Çarpacak...!
Son Dakika
Elektrik Fena Çarpacak...!
Başbakan Erhürman Ankara'da
BAŞBAKAN ERHÜRMAN ANKARA'DA
Çocuk parkında cinayet soruşturması sürüyor
CİNAYET SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
banner282
Flaş Haber
Elektrik Fena Çarpacak...!
Kapat

Abd\'den Pompeo-çavuşoğlu Görüşmesi Açıklaması

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI:

Abd\'den Pompeo-çavuşoğlu Görüşmesi Açıklaması

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI:

05 Eylül 2018 Çarşamba 06:50
Abd\'den Pompeo-çavuşoğlu Görüşmesi Açıklaması
ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: "BAKAN MICHAEL R. POMPEO TÜRKİYE DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU\'YLA BİR TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRDİ VE ESED REJİMİNİN İBLİB\'E YAPACAĞI HERHANGİ BİR SALDIRININ KABUL EDİLEMEYECEĞİ, SURİYE\'DEKİ GERGİNLİĞİ DÜŞÜNCESİZCE TIRMANDIRACAĞI KONUSUNDA FİKİR BİRLİĞİNE VARDILAR"

"AYRICA BAKAN (POMPEO), TÜRKİYE\'NİN PAPAZ ANDREW BRUNSON\'U SERBEST BIRAKMASININ ÖNEMİNE VURGU YAPTI. BAKAN VE DIŞİŞLERİ BAKANI ORTAK KAYGILAR VE SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ KONUSUNDA GÖRÜŞMELERİN DEVAM ETMESİ KONUSUNDA ANLAŞTI"

Washington, 5 Eylül 18 : ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'nun yaptığı telefon görüşmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, iki bakanın Suriye, Brunson ve ikili ilişkileri ele aldığını bildirdi.

Bakanlık, Pompeo ve Çavuşoğlu görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bakan Michael R. Pompeo bugün (dün) Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve Esed rejiminin İblib\'e yapacağı herhangi bir saldırının kabul edilemeyeceği ve Suriye\'deki gerginliği düşüncesizce tırmandıracağı konusunda fikir birliğine vardılar. Ayrıca Bakan (Pompeo), Türkiye\'nin Papaz Andrew Brunson\'u serbest bırakmasının önemine vurgu yaptı. Bakan ve Dışişleri Bakanı ortak kaygılar ve sorunların çözümü konusunda görüşmelerin devam etmesi konusunda anlaştı."

(AA/RU/GÜL) 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"bm İdlib İçin Yüksek Alarmda"
"trump, Bmgk'daki İran Oturumunu Yönetecek"
Ab'den İdlib İçin Uyarı
Ab'den İdlib İçin Uyarı
Mıstura:
Mıstura: "erdoğan Ve Putin İdlib İçin Görüşmeli"
E-ticaret Devi Amazon'un Piyasa Değeri 1 Trilyon Dolara Ulaştı
E-ticaret Devi Amazon'un Piyasa Değeri 1 Trilyon Dolara Ulaştı
Filistin-ürdün Arasında Konfederasyon Kurulması Tartışmaları
Filistin-ürdün Arasında Konfederasyon Kurulması Tartışmaları
Japonya’da Son 25 Yılın En Şiddetli Tayfunu
Japonya’da Son 25 Yılın En Şiddetli Tayfunu
“Trump, Suriye Lideri Esad’ın Öldürülmesini İstedi” İddiası
“Trump, Suriye Lideri Esad’ın Öldürülmesini İstedi” İddiası
Japonya'da Jebi Tayfunu 6 Can Aldı
Japonya'da Jebi Tayfunu 6 Can Aldı
Irak'ta Hükümet Kurma Çalışmaları Ertelendi
Irak'ta Hükümet Kurma Çalışmaları Ertelendi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim