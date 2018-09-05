Abd\'den Pompeo-çavuşoğlu Görüşmesi Açıklaması





ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: "BAKAN MICHAEL R. POMPEO TÜRKİYE DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU\'YLA BİR TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRDİ VE ESED REJİMİNİN İBLİB\'E YAPACAĞI HERHANGİ BİR SALDIRININ KABUL EDİLEMEYECEĞİ, SURİYE\'DEKİ GERGİNLİĞİ DÜŞÜNCESİZCE TIRMANDIRACAĞI KONUSUNDA FİKİR BİRLİĞİNE VARDILAR""AYRICA BAKAN (POMPEO), TÜRKİYE\'NİN PAPAZ ANDREW BRUNSON\'U SERBEST BIRAKMASININ ÖNEMİNE VURGU YAPTI. BAKAN VE DIŞİŞLERİ BAKANI ORTAK KAYGILAR VE SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ KONUSUNDA GÖRÜŞMELERİN DEVAM ETMESİ KONUSUNDA ANLAŞTI"Washington, 5 Eylül 18 : ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'nun yaptığı telefon görüşmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, iki bakanın Suriye, Brunson ve ikili ilişkileri ele aldığını bildirdi.Bakanlık, Pompeo ve Çavuşoğlu görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:"Bakan Michael R. Pompeo bugün (dün) Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve Esed rejiminin İblib\'e yapacağı herhangi bir saldırının kabul edilemeyeceği ve Suriye\'deki gerginliği düşüncesizce tırmandıracağı konusunda fikir birliğine vardılar. Ayrıca Bakan (Pompeo), Türkiye\'nin Papaz Andrew Brunson\'u serbest bırakmasının önemine vurgu yaptı. Bakan ve Dışişleri Bakanı ortak kaygılar ve sorunların çözümü konusunda görüşmelerin devam etmesi konusunda anlaştı."(AA/RU/GÜL)