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Abd\'den "iran Yaptırımları" Açıklaması

BEYAZ SARAY ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANI JOHN BOLTON:

Abd\'den "iran Yaptırımları" Açıklaması

BEYAZ SARAY ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANI JOHN BOLTON:

01 Kasım 2018 Perşembe 08:14
Abd\'den

BEYAZ SARAY ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANI JOHN BOLTON: "(İRAN\'A) EN SERT DÜZEYDE BASKI YAPMAK İSTİYORUZ FAKAT DOST VE MÜTTEFİKLERİMİZİN ZARAR GÖRMESİNİ İSTEMİYORUZ"

Washington, 1 Kasım 18 (T.a.K): Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD’nin İran’a uygulayacağı yaptırımlarla ilgili olarak, "(İran\'a) En sert düzeyde baskı yapmak istiyoruz fakat dost ve müttefiklerimizin zarar görmesini istemiyoruz." dedi.

Bolton, merkezi ABD\'nin başkenti Washington\'da bulunan düşünce kuruluşu Hamilton Society’de, İran\'a karşı 5 Kasım\'da hayata geçirilecek yaptırımlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

İran’ın ihracatına yönelik yaptırımlar uygulamak istediklerini belirten Bolton, “En sert düzeyde baskı yapmak istiyoruz fakat dost ve müttefiklerimizin zarar görmesini istemiyoruz.” diye konuştu.

Bolton, ABD yönetiminin, İran’a coğrafi olarak yakın bazı ülkelerin “İran’dan alımını bir anda sıfırlamayacağını” anladığını kaydetti.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, yaptırım söylemlerinin bile halihazırda İran ekonomisini etkilediğine dikkati çekti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, dün yaptığı basın toplantısında, ABD yönetiminin İran\'a yaptırım uygulama konusunda kararlı olduğunu ve İran politikasını diğer paydaş ülkelerle tartışmaya devam edeceğini belirtmişti.

ABD\'nin İran’a yönelik yaptırımlarının ikinci ayağı 5 Kasım’da başlayacak. Yaptırımlar, İran\'ın petrol ve doğal gaz ticaretini hedef alacak.

(AA/RU/HA)


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