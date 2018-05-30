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Abd\'den Güney Çin Denizi Çıkışı

Honolulu, 30 Mayıs 18: ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Çin\'in Güney Çin Denizi\'ndeki adaları askerileştirmesine karşı koyacaklarını açıkladı. 

Abd\'den Güney Çin Denizi Çıkışı

Honolulu, 30 Mayıs 18: ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Çin\'in Güney Çin Denizi\'ndeki adaları askerileştirmesine karşı koyacaklarını açıkladı. 

30 Mayıs 2018 Çarşamba 08:48
Abd\'den Güney Çin Denizi Çıkışı
Honolulu, 30 Mayıs 18: ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Çin\'in Güney Çin Denizi\'ndeki adaları askerileştirmesine karşı koyacaklarını açıkladı. 
Mattis, ulusal güvenlik konferansına katılacağı Singapur\'a giderken gazetecilere yaptığı açıklamada, Güney Çin Denizi\'nde tartışmalı adalar çevresinde "sadece bir ülkenin" ABD gemilerinin rutin faaliyetlerinden rahatsız göründüğünü söyledi. 
Tüm dünyada yaptıkları gibi Pasifik ülkeleriyle de iş birliği için çaba harcadıklarını ifade eden Mattis, "Ancak uluslararası hukukun dışında olduğuna inandığımız bir adıma karşı koyarız." diye konuştu. 
ABD Savunma Bakanı, bölgedeki diğer ülkelerin adaların ve resiflerin silahlandırılmasından endişelendiğini, uluslararası sularda denizcilik faaliyetlerinin serbestçe sürdürülmesini arzu ettiğini kaydetti. 
Mattis Singapur\'daki temaslarından önce Hawaii\'de ABD Pasifik Komutanlığında (PACOM) lider değişimi için düzenlenecek törene katılacak. PACOM\'un komutanlığına Amiral Philip Davidson geçecek. Mevcut komutan Harry Harris, ABD\'nin Seul büyükelçiliğine aday gösterilmişti. 
GÜNEY ÇİN DENİZİ
Kıyı ülkelerini egemenlik tartışmaları nedeniyle karşı karşıya getiren uluslararası sularda Çin ile Filipinler\'in yanı sıra Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan da hak iddia ediyor. 
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Çin, 1947\'de yayımladığı 9 kesik çizgili haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yüzde 80\'i üzerinde hak iddiasında bulunuyor.
Pekin\'in tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığı iddiaları, bölge ülkeleri ile arasında gerginliğe sebep oluyor.
Bölgede kendi öz savunma hakkını uluslararası hukuka göre kullandığını iddia eden ve askeri tesisler inşa eden Çin\'in, Nanşa (Spratly) adalar grubunda Subi Resifi (Cubiciao), Fiery Cross Resifi (Yongşudao), Mischief Resifi (Meciciao) adlı yapay adaları, Şişa (Paracel) adalar grubundaki Moody (Yongşingdao) adasında da askeri ve sivil kullanım amaçlı uçak pistleri bulunuyor.
Uluslararası kamuoyunda Paracel ve Spratly olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından Hoang sa ve Truong Sa, Çin tarafından ise Şişa ve Nanşa Çundao olarak adlandırılıyor. Adalar üzerinde Çin, Tayvan ve Vietnam da hak iddia ediyor. 
(AA/GÖZ/ŞEB)

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