banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
91698
ALTIN
248.729
DOLAR
6.4660
STERLİN
8.4347
EURO
7.5023
Lefkoşa'da işadamına saldırı mı?
Son Dakika
LEFKOŞA'DA İŞADMINA SALDIRI MI?
Başbakan, Naimoğluları'nı Görüşmeye Çağırdı
Son Dakika
Başbakan, Naimoğluları'nı Görüşmeye Çağırdı
Tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Satıcıya Hapis Cezası
SATICIYA HAPİS CEZASI
banner282

Abd\'den Filistin Kurtuluş Örgütünün Washıngton Ofisini Kapatma Kararı

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ HEATHER NAUERT: -

Abd\'den Filistin Kurtuluş Örgütünün Washıngton Ofisini Kapatma Kararı

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ HEATHER NAUERT: -

10 Eylül 2018 Pazartesi 21:16
Abd\'den Filistin Kurtuluş Örgütünün Washıngton Ofisini Kapatma Kararı

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ HEATHER NAUERT: - "YÖNETİM, KONGRENİN KAYGILARI BAĞLAMINDA ŞU ANDA FİLİSTİN KURTULUŞ ÖRGÜTÜNÜN WASHİNGTON OFİSİNİ KAPATMA KARARI ALDI" - "BİZ KALICI BİR BARIŞ SAĞLANMASI ÇABALARIMIZDAN GERİ ADIM ATMIYORUZ"

Washington, 10 Eylül 18 (.): ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "Yönetim, Kongrenin kaygıları bağlamında şu anda Filistin Kurtuluş Örgütünün Washington ofisini kapatma kararı aldı." dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamayla Filistin Kurtuluş Örgütünün Washington\'daki ofisinin kapatılacağı bildirildi.

Yazılı açıklamada Nauert, Filistin Kurtuluş Örgütünün Washington\'daki ofisinin 2017 yılının Kasım ayında İsrail ve Filistin arasındaki barış görüşmelerine destek olması amacıyla açılmasına izin verildiğini belirterek, "Fakat Filistin Kurtuluş Örgütü, İsrail\'le anlamlı bir anlaşma içerisine girecek doğrudan girişimlerde bulunmadı. Aksine, bu grup hiç görmediği ve irtibata geçmediği halde ABD\'nin barış planını kınadı." ifadelerini kullandı.

Sözcü Nauert, "Yönetim, Kongrenin kaygıları bağlamında şu anda Filistin Kurtuluş Örgütünün Washington ofisini kapatma kararı aldı. ABD, ilerlemenin yolunun iki tarafın da doğrudan pazarlığa girmesinin tek yol olduğunu düşünüyor. Bu karar barış anlaşmasına götürecek adımlardan uzaklaştırmayı hedefleyen kişiler tarafından suistimal edilmemeli. Biz kalıcı bir barış sağlanması çabalarımızdan geri adım atmıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

UNRWA\'YA YARDIMLARI DA KESMİŞTİ

ABD yönetimi son olarak Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) yaptığı mali yardımları tamamen durdurma kararı almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, önceki hafta yaptığı açıklamada, Filistin yönetiminin ABD\'nin arabuluculuğunda İsrail ile yapılması öngörülen barış görüşmelerine katılmayı kabul edinceye kadar Filistin\'e mali yardımda bulunmayacaklarını kaydetmişti.

Trump yönetimi, "Yüzyılın Anlaşması" diye nitelendirilen ve İsrail-Filistin meselesini çözüme kavuşturmayı amaçlayan bir plan üzerinde çalıştığını açıklamıştı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, planı "yüzyılın tokadı" olarak nitelemiş ve Amerikalı yetkililerle görüşmeyi reddetmişti.

(AA/GÜL)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Abd'deki Florence Kasırgası Nedeniyle Tahliye Emri
Abd'deki Florence Kasırgası Nedeniyle Tahliye Emri
Meksika'da Kaybolan Belediye Başkanı Aranıyor
Meksika'da Kaybolan Belediye Başkanı Aranıyor
İtalya'da Bulunan Tarihi Altın Paralar
İtalya'da Bulunan Tarihi Altın Paralar
Suudi Prensesi Paris'te Soyuldu
Suudi Prensesi Paris'te Soyuldu
Washıngton Filistin'i Cezalandırmak İçin Fkö'nün Ofisini Kapatma Kararı Aldı
Washıngton Filistin'i Cezalandırmak İçin Fkö'nün Ofisini Kapatma Kararı Aldı
İtalya'dan Bm'ye
İtalya'dan Bm'ye "ırkçılık Heyeti" Tepkisi
Endonezya'da Otobüs Uçuruma Yuvarlandı: 21 Ölü
Endonezya'da Otobüs Uçuruma Yuvarlandı: 21 Ölü
Malezya, Çin'in Üstlendiği 3 Milyar Dolarlık Boru Hattı Projesini İptal Etti
Malezya, Çin'in Üstlendiği 3 Milyar Dolarlık Boru Hattı Projesini İptal Etti
Hindistan'da Artan Benzin Fiyatları Nedeniyle Genel Grev
Hindistan'da Artan Benzin Fiyatları Nedeniyle Genel Grev
Çin'de Öğrencilere “Yüz Milyon Pirinç Tanesi Sayın“ Ödevi Tartışılıyor
Çin'de Öğrencilere “Yüz Milyon Pirinç Tanesi Sayın“ Ödevi Tartışılıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim