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Abd’den, Çin’e S-400 Yaptırımı

Washington, 21 Eylül 18 : ABD yönetiminden Çin’e Rusya’dan savaş uçağı ve füze savunma sistemi satın aldığı için yaptırım geldi. Amerikan Maliye Bakanlığı Pekin’in, 2016 yılında Amerika’daki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla Rusya’ya uygulanan yaptırımları ihlal etmesini gerekçe gösterdi

Abd’den, Çin’e S-400 Yaptırımı

Washington, 21 Eylül 18 : ABD yönetiminden Çin’e Rusya’dan savaş uçağı ve füze savunma sistemi satın aldığı için yaptırım geldi. Amerikan Maliye Bakanlığı Pekin’in, 2016 yılında Amerika’daki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla Rusya’ya uygulanan yaptırımları ihlal etmesini gerekçe gösterdi

21 Eylül 2018 Cuma 09:11
Abd’den, Çin’e S-400 Yaptırımı
Washington, 21 Eylül 18 : ABD yönetiminden Çin’e Rusya’dan savaş uçağı ve füze savunma sistemi satın aldığı için yaptırım geldi. Amerikan Maliye Bakanlığı Pekin’in, 2016 yılında Amerika’daki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla Rusya’ya uygulanan yaptırımları ihlal etmesini gerekçe gösterdi
Amerikan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Çin’e yönelik yeni yaptırımlar Rusya’dan 2017 yılında alınan 10 adet SU-35 savaş uçakları ve 2018’de satın alınan karadan havaya S-400 füze savunma sistemi ile ilgili.
Yaptırım kapsamında Çin’in savunma teknolojisi kurumu ve direktörünün ihracat ruhsatı için başvurması ya da Amerika’nın mali sistemi içinde yer alması yasak. Yeni yaptırım uyarınca bu kişi ve kurum Amerikalılarla iş yapması yasaklanan kişi listesine de eklendi.
Amerikalı bir yetkiliye göre kara listeye eklenen yeni isimlerden bazıları, 2016’daki başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahalesi soruşturmasında suçlanan kişiler.
HEDEF MOSKOVA MI PEKİN Mİ?
Amerikan yönetiminden bir yetkili Çin’e uygulanan yaptırımların hedefinin Amerika ve Çin arasında devam eden ticaret savaşına ragmen Pekin ya da Çin ordusunun olmadığını, asıl hedefin Moskova olduğunu vurguladı.
Amerikalı yetkili, “Bu yaptırımların nihai hedefi Rusya. CAATSA (Amerika’nın Düşmanlarına Yönelik Yaptırım Yasası) bağlamında uygulanan yaptırımların amacı özellikle bir ülkenin savunma kapasitesine zarar vermek değil” diye konuştu. Yetkili “Yaptırımlar olumsuz faaliyetleri sebebiyle Rusya’nın bedel ödemesini amaçlıyor” ifadesini kullandı.
Gazetecilere adının açıklanmamasıyla şartıyla konuşan Amerikalı yetkililer,  ABD\'nin Rusya\'dan savaş uçağı ve füze alan diğer ülkelere karşı da benzer adımlar atabileceğini söyledi.
Amerika, uzun bir süredir NATO müttefiki Türkiye’nin de Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemi konusunda kaygılarını dile getirmiş, bu sistemlerin kullanılmasının Türkiye’nin kullandığı ABD yapımı silahlar ve F-35 savaş uçakları gibi başka savunma teknolojilerinin güvenliğini riske atabileceği uyarısında bulunmuştu.
‏(AA/FG)

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