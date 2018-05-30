Abd\'den Afganistan\'da En Az 50 Taliban Üyesinin Öldürüldüğü Açıklaması





Washington, 30 Mayıs 18 : ABD\'nin Taliban liderlerinin geçen hafta Afganistan\'ın güneyindeki toplantısı sırasında düzenlediği saldırıda en az 50 Taliban üyesinin öldüğü bildirildi.Afganistan\'da ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Yarbay Martin O\'Donnell, küresel konumlandırma sistemine sahip roketleri fırlatabilen Yüksek Mobilite Topçu Roket Sistemi\'nin (HIMARS), Taliban\'ın önde gelen isimlerinin toplantı yapmak için kullandığı komuta-kontrol mevkisini vurduğunu açıkladı.O\'Donnell, 24 Mayıs\'ta Helmand\'a bağlı Musa Kula bölgesinde düzenlenen saldırıda en az 50 Taliban üyesinin öldürüldüğünü, Afganistan\'da son 10 gündeki hava saldırılarında da sayısı bilinmeyen Taliban üyelerinin öldüğünü açıkladı.ABD\'nin Afganistan\'da 15 bin civarında destek gücü bulunuyor.Bu arada ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), dün ABD Başkanı Donald Trump\'ın, Afganistan\'daki güçlerin başına, 35 yıllık kariyerinin büyük bölümünde Özel Operasyonlar komutanlığı yapan Korgeneral Austin "Scott" Miller\'i aday gösterdiğini duyurdu.Senato\'dan onay alması halinde Miller, görevi General John Nicholson\'dan devralacak.Son iki yıldır ordunun elit terörle mücadele birliklerini denetleyen ABD Ortak Özel Operasyonlar Komutanı Miller\'e bağlı güçlerin, Irak ve Suriye\'de DEAŞ terör örgütünün parçalanmasına yardım ettiği belirtiliyor.Miller\'in, dünya çapında terör saldırısı planları ve yabancı savaşçı akışını izleyen uluslararası bir görev gücünü şekillendirdiği de belirtiliyor.(AA/GÖZ/ÖK)