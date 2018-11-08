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Abd’deki Silahlı Saldırıda En Az 12 Kişi Öldü

Kaliforniya, 8 Kasım 18 : ABD\'nin Kaliforniya eyaletindeki Thousand Oaks kasabasında bir barda, silahlı bir kişinin etrafa ateş açması sonucu 1\'i polis 12 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden bölge şerif yardımcısı Ron Helus\'un 29 yıllık polis olduğu önümüzdeki yıl emekli olacağı ifade edildi.

Abd’deki Silahlı Saldırıda En Az 12 Kişi Öldü

Kaliforniya, 8 Kasım 18 : ABD\'nin Kaliforniya eyaletindeki Thousand Oaks kasabasında bir barda, silahlı bir kişinin etrafa ateş açması sonucu 1\'i polis 12 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden bölge şerif yardımcısı Ron Helus\'un 29 yıllık polis olduğu önümüzdeki yıl emekli olacağı ifade edildi.

08 Kasım 2018 Perşembe 12:52
Abd’deki Silahlı Saldırıda En Az 12 Kişi Öldü

Kaliforniya, 8 Kasım 18 : ABD\'nin Kaliforniya eyaletindeki Thousand Oaks kasabasında bir barda, silahlı bir kişinin etrafa ateş açması sonucu 1\'i polis 12 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden bölge şerif yardımcısı Ron Helus\'un 29 yıllık polis olduğu önümüzdeki yıl emekli olacağı ifade edildi.

Ventura Şerifi Geoff Dean saldırganın öldürüldüğünü açıkladı.

Olay Los Angeles\'ın 65 km kuzeybatısındaki Borderline Bar and Grill adlı barda, yerel saatle gece 23:20 sıralarında yaşandı. Saldırı sırasında barda bir okulun folk müzik gecesinin yapıldığı ve en az 200 kişi bulunduğu belirtildi. 11 kişi olay sırasında barın içinde, polis ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları olay sırasında bar içinde büyük panik yaşandığını, saldırganın onlarca el ateş ettiğini, barda bulunanların sandalyelerle camları kırarak dışarı kaçtıklarını söyledi. Bazı kişiler de barın tuvaletlerine gizlendi. Barda en az 30 el ateş eden saldırganın sis bombası ve birden fazla silah kullanmış olabileceği belirtiliyor.  Barda saldırının yaşandığı gece bir okulun kutlama töreni ve dans dersi olduğu ifade edildi.

CNN Televizyonu yayınına katılan Thousand Oaks Belediye Başkanı Andy Fox, kasabalarının yıllardır Amerika\'nın en güvenli yerlerinden biri olduğunu bugüne kadar bununla övündüklerini anlattı. Los Angeles’ın 64 kilometre batısında bulunan saldırının yaşandığı Thousand Oaks kasabasında yaklaşık 130 bin kişi yaşıyor.

(VOA/BBC/FG)

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