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Abd\'deki Florence Kasırgası Nedeniyle Tahliye Emri

New York, 10 Eylül 18 (.): Atlas Okyanusu\'nda etkili olan ve perşembe günü ABD\'nin doğu kesimine ulaşması beklenen Florence kasırgasının kategorisinin 3\'e yükseltildiği bildirildi.

Abd\'deki Florence Kasırgası Nedeniyle Tahliye Emri

New York, 10 Eylül 18 (.): Atlas Okyanusu\'nda etkili olan ve perşembe günü ABD\'nin doğu kesimine ulaşması beklenen Florence kasırgasının kategorisinin 3\'e yükseltildiği bildirildi.

10 Eylül 2018 Pazartesi 21:16
Abd\'deki Florence Kasırgası Nedeniyle Tahliye Emri

New York, 10 Eylül 18 (.): Atlas Okyanusu\'nda etkili olan ve perşembe günü ABD\'nin doğu kesimine ulaşması beklenen Florence kasırgasının kategorisinin 3\'e yükseltildiği bildirildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, Florence kasırgasının şiddetinin saatte 185 kilometreye ulaştığı ve kategorisinin 3\'e yükseltildiği belirtildi.

Perşembe günü ABD\'nin kıyı kesimine ulaşması beklenen kasırganın şiddetinin karaya ulaştığında 4\'üncü kategoriye yükseltilebileceği kaydedilen açıklamada, "Florence\'in etkisinin hayati tehlikesi artıyor. Kasırga karaya yaklaşıyor. Karada, aşırı yağışlar ve rüzgarlar bekleniyor." ifadesi kullanıldı.

Bu arada, kasırganın vurması beklenen eyaletlerden Kuzey Carolina\'nın Dare bölgesi ve Hatteras adasında tahliye emri verildi.

Atlas Okyanusu\'nda tropikal fırtına olarak başlayan Florence dün kasırga halini almıştı.

Yaklaşan kasırga nedeniyle ülkenin doğu kesimindeki Virginia, Kuzey Carolina ve Güney Carolina\'da acil durum ilan edilmişti.

(AA/GÜL)

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