Abd’de Üretim Hattı Açan Mercedes, Amazon’dan 20 Bin Adet Sipariş Aldı

MERCEDES-BENZ’İN ÇATI MARKASI DAİMLER AG, ABD\'DE 500 MİLYON DOLAR HARCAYARAK HAFİF TİCARİ ARACI MERCEDES-BENZ SPRİNTER İÇİN YENİ ÜRETİM HATTI AÇTI

Berlin, 6 Eylül 18 : Mercedes-Benz’in çatı markası Daimler AG, ABD’deki Güney Carolina eyaletindeki fabrikasına hafif ticari aracı Mercedes-Benz Sprinter için yeni üretim hattı açtı. Alman şirket, ABD merkezli e-ticaret devi Amazon’dan da 20 bin adet Mercedes-Benz Sprinter siparişi aldı.

Daimler AG\'ten yapılan açıklamada, Mercedes-Benz\'in van tipi araçları için Kuzey Amerika\'nın ikinci en büyük pazar olduğunu belirtilerek yeni üretim hattı için 500 milyon dolar yatırım yapıldığı ifade edildi.

Daimler AG’nin yen hamlesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa’dan ithal edilecek otomobillerde yüzde 25 ek vergi tehdidinden sonra geldi.

Öte yandan, Amazon.com şirketinden yapılan açıklamada da Daimler AG\'den 20 bin adet Mercedes-Benz Sprinter modeli siparişi verildiği bildirildi.

Yeni siparişlerle Amazon, FedEx Corp, TNT ve ABD Posta Servisi gibi şirketlere olan bağlılığını azaltarak, kendi dağıtım ağını kurmayı hedefliyor.

(AA/AK/GÜL)