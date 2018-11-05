Abd\'de Tarihi Kongre Ara Seçimleri Yarın Yapılacak





6 KASIM\'DA YAPILACAK ARA SEÇİMLERDE 100 SANDALYELİ SENATO\'NUN 35\'İ, 435 SANDALYELİ TEMSİLCİLER MECLİSİ\'NİN TAMAMI DEĞİŞECEKSON KAMUOYU ANKETLERİ TEMSİLCİLER MECLİSİ\'NDE DEMOKRATLARIN ÇOĞUNLUĞU ELE GEÇİRECEĞİNE İŞARET EDERKEN, SENATO\'DA CUMHURİYETÇİLERİN MEVCUT ÇOĞUNLUĞUNU KORUYACAĞI ÖNGÖRÜLÜYORTEMSİLCİLER MECLİSİ\'NDE DEMOKRATLARIN ÇOĞUNLUĞU ELE GEÇİRMESİ DURUMUNDA, 2020\'DE YAPILACAK BAŞKANLIK SEÇİMLERİNE GİDEN SÜREÇTE TRUMP\'IN İŞİ BİR HAYLİ ZORLAŞABİLİRAYRICA 36 EYALETTE YAPILACAK VALİLİK VE EYALET MECLİS ÜYELİĞİ SEÇİMLERİ DE İKİ PARTİ ARASINDAKİ REKABETİ DAHA DA KIZIŞTIRIYORWashington, 5 Kasım 18 : ABD\'de son yılların en kritik ara seçimleri olarak gösterilen Kongre ara seçimleri için halk yarın sandık başına gidecek.ABD Başkanı Donald Trump\'ın göreve geldiği günden bu yana giderek artan iç siyasi tartışmalar, yarın yapılacak ara seçimleri daha da önemli hale getirdi.Amerikalıların sandıklara daha fazla gittiği ve birçok uzmanın "son dönemin en önemli ara seçimi" değerlendirmesini yaptığı 6 Kasım seçimleri, ülke gündemindeki tartışmaların bir numaralı ismi ABD Başkanı Trump için de adeta bir referandum olacak.ABD Kongresinin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi\'ndeki 435 üyenin tamamının değişeceği seçimlerde Demokratlar, bir adım önde gözüküyor. 100 sandalyeli Senato\'da ise Cumhuriyetçiler bu seçimlerde de üstünlüklerini korumaya yakın.TEMSİLCİLER MECLİSİ ANKETLERİNDE DEMOKRATLAR ÖNDEMevcut durumda Temsilciler Meclisi\'nde 237 Cumhuriyetçi ve 193 Demokrat vekil görev yaparken, 5 koltuk ise farklı sebeplerle boş bulunuyor.ABD\'de yayın yapan "Real ClearPolitics" adlı siyasi analiz sitesinde yer alan son anketlere göre, Temsilciler Meclisi\'nde Demokratların en az 202, Cumhuriyetçilerin ise en az 195 sandalyeyi garantilediği tahmin ediliyor. 38 sandalye için ise kıyasıya yarış sürüyor.Bu tahminlerin gerçekleşmesi durumunda Temsilciler Meclisi\'nde çoğunluğu ele geçirecek Demokratlar, 2020\'de yapılacak başkanlık seçimlerine giden süreçte Trump\'ın işini bir hayli zorlaştırabilir.SENATO\'DA CUMHURİYETÇİLER GÜÇLÜ100 sandalyeli Senato\'da Cumhuriyetçilerin 51, Demokratların ise 49 sandalyesi bulunurken, son anketlere göre Cumhuriyetçiler 50, Demokratlar ise 44 sandalyeyi kazanmaya çok yakın gözüküyor. 6 sandalye içinse iki parti adayları arasındaki kıyasıya rekabet sürüyor.Bu göstergeler ise Senato\'da Cumhuriyetçilerin ağırlıklarını koruyacağı anlamına geliyor.Hem Senato\'yu hem de Temsilciler Meclisi\'ni Cumhuriyetçilerin kazanması halinde ise Trump\'ın ciddi şekilde rahatlayacağı ve 2020 seçimlerine daha güçlü gireceği vurgulanıyor.EKONOMİ, SINIR GÜVENLİĞİ VE GÖÇMENLERSon sayımlara göre erken oy verme süresini değerlendirip oy veren Amerikalıların sayısı 30 milyonu geçti. Uzmanlar bu sayının, 2014 yılındaki ara seçimlerde kullanılan toplam oy sayısının çok üstünde olduğuna dikkati çekiyor.Kamuoyunda bu durum, Amerikan halkının "kutuplaşmasının" ve Trump\'ın yanında olanlar ile karşısında olanlar şeklinde kabaca ikiye bölünmesinin sandığa yansıması olarak görülüyor.Bu süreçte ülkedeki iyileşen ekonomik göstergeler, ABD-Meksika sınırıyla ilgili güvenlik tartışmaları ve son olarak sınıra yürüyen göçmen konvoyu ile ilgili farklı yaklaşımların Cumhuriyetçilerle Demokratları bir hayli politize ettiğine dikkat çekiliyor.Bu faktörlere ilaveten Trump\'ın Yüksek Mahkeme adayı BrettKavanaugh\'un Senato\'daki oylama sürecinin Cumhuriyetçilere yaradığı ve Trump\'ınmuhafazakâr seçmen kitlesini Kavanaugh üzerinden yeniden harekete geçirdiği ifade ediliyor.VALİLİK VE EYALET MECLİSİ SEÇİMLERİÖte yandan Kongre kadar olmasa da Amerikalıların günlük hayatını belki daha da fazla ilgilendiren valilik seçimleri de ülke gündemindeki tartışmalarda yerini koruyor.36 eyalette yapılacak valilik seçimlerinde şu ana kadarki anketlerde Cumhuriyetçiler 17, Demokratlar ise 10 eyalette önde gözüküyor. 9 eyalette ise yarışın yakın seyrettiği belirtiliyor.Özellikle Florida, Michigan, Iowa ve Ohio gibi eyaletlerdeki valilik seçimlerinin sonuçları merakla bekleniyor.Mevcut valiliklerin 33\'ünü elinde bulunduran Cumhuriyetçilerin bu alanda Demokratlara karşı ezici bir üstünlüğü bulunuyor.MÜSLÜMAN ADAYLARDA SON 18 YILIN REKORUYarınki ara seçimlerde Müslüman adayların sayısının da önceki dönemlere göre ciddi artış gösterdiği ve 2000 yılından sonraki en yüksek seviyesine ulaşıldığı ifade ediliyor.Amerikalı Müslümanların siyasete katılımını artırmayı hedefleyen JETPAC (Adalet Eğitim Teknolojisi Siyasi Savunuculuk Merkezi), 110 civarında Amerikalı Müslümanın ülke genelindeki çeşitli Kongre, eyalet, yerel ve federal pozisyonlarda aday olduğunu, bunlardan 40\'ının ön seçimleri kazanarak ara seçimlerde yarışmaya hak kazandığını açıkladı.JETPAC, bu adaylardan 5\'inin Temsilciler Meclisi, 7\'sinin parti il başkanlığı, 14\'ünün eyalet meclisi, 11\'inin belediye, 2\'sinin yargı ve son olarak Temsilciler Meclisi üyesi olan KeithEllison\'un ise Minnesota eyaleti Başsavcılığı için yarıştığını kaydetti.(AA/RU/FEZ)