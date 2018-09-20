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Abd\'de Silahlı Saldırı

ABD\'NİN MARYLAND EYALETİNDE DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRIDA ÇOK SAYIDA KİŞİ VURULDU

Abd\'de Silahlı Saldırı

ABD\'NİN MARYLAND EYALETİNDE DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRIDA ÇOK SAYIDA KİŞİ VURULDU

20 Eylül 2018 Perşembe 15:58
Abd\'de Silahlı Saldırı
ABD\'NİN MARYLAND EYALETİNDE DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRIDA ÇOK SAYIDA KİŞİ VURULDU

New York, 20 Eylül 18 : ABD\'nin Maryland eyaletine bağlı Harford bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğu bildirildi.

HarfordŞerifi\'nin resmi Twitter hesabından, "Spesutia Yolu ile Perryman Yolu arasındaki alanda bir silahlı saldırı olduğunu teyit edebiliriz. Çok sayıda kurban var." açıklamasında bulundu. 

Polis, saldırının sürdüğünü ve olaya müdahale edildiğini belirterek, çevredekilere olay yerine yaklaşmama uyarısında bulundu. 

Harford, başkent Washington DC\'nin yaklaşık 115 kilometre kuzeydoğusunda yer alıyor.

(AA/RU/FEZ)

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