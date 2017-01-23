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23 Ocak 2017 Pazartesi 10:29

Abd'de Olumsuz Hava Şartları: 15 Ölü

ABD'nin güneyinde etkili olan olumsuz hava şartları, 48 saat içinde 15 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Abd'de Olumsuz Hava Şartları: 15 Ölü
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ABD'NİN GÜNEYİNDE ETKİLİ OLAN FIRTINA, ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE HORTUM NEDENİYLE 15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

New York, 23 Ocak 17 : ABD'nin güneyinde etkili olan olumsuz hava şartları, 48 saat içinde 15 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Georgia, Mississippi ve Alabama eyaletlerinin bir bölümünde meydana gelen fırtına, şiddetli yağış ve hortum nedeniyle birçok bina yıkıldı, can kayıpları meydana geldi.

15 kişinin hayatını kaybettiği bölgede, 30'a yakın kişinin yaralandığı kaydedildi.

Florida'nın Panhadle bölgesi ile Alabama'nın güneyinde hortum uyarısı yapıldı, Georgia Valisi Nathan Deal, eyaletin 7 idari bölgesinde olağanüstü hal ilan etti. Georgia'da pazar sabahı etkili olan hortumda en az 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Georgia Acil Durum Yönetimi ekiplerinin yardım çalışmaları devam ediyor.

Ülkenin güneyinde toplam 38 milyon kişinin yaşadığı bölgelerde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 milyon 800 bin kişinin risk altında bulunduğu belirtildi.

TRUMP VALİLERİ ARADI

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın, Georgia Valisi Deal ile Florida Valisi Rick Scott'ı telefonla arayarak başsağlığı dileğinde bulunduğu ve Georgia ve Florida eyaletleri için yardım sözü verdiği kaydedildi.

(AA/RU/GÜL)

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