Abd\'de Küçük Uçak Düştü: 2 Ölü





Festus, 22 Eylül 18 (.): ABD\'nin Missouri eyaletinde, küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.Polis yetkilileri, tek motorlu uçağın eyaletin Festus kentindeki havaalanı yakınında düştüğünü kaydetti.Kazada uçakta bulunan baba ve oğlunun yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, uçağın teknik problemler nedeniyle düştüğünün sanıldığını ifade etti.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(AA/TUĞ/HÖ)