Abd\'de Kilisede Cinsel Taciz Davasında 27,5 Milyon Dolarlık Uzlaşma

New York, 19 Eylül 18 (.): New York\'ta Katolik Kilisesinde çocukken bir öğretmenin cinsel tacizine uğradığını belirten 4 kişi, Brooklyn Psikoposluk bölgesi ile toplamda 27,5 milyon dolara anlaşmaya vardı.



New York Times\'ın haberine göre, küçük birer çocukken Katolik Kilisesinde öğretmenlerinin cinsel tacize uğradıklarını belirten 4 erkek, Brooklyn Psikoposluk Bölgesi ile kişi başı 6,8 milyon civarında dolar ödenmesi şartıyla uzlaşmaya vardı. Söz konusu 4 kişi toplamda 27,5 milyon dolar alacak.



Taciz kurbanlarının avukatları, Brooklyn\'deki St. Lucy\'s-St. Patrick Kilisesinin din öğretmeni 67 yaşındaki Angelo Serrano\'nun kurbanları 2003-2009 yıllarında sürekli taciz ettiğini aktardı.



Serrano\'nun, 2011\'de başka bir çocuğu taciz ettiğini itiraf ettiği ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.



Brookyn Psikoposluk Bölgesi\'nden yapılan açıklamada, Serrano\'nun kilisenin daimi çalışanı olmadığı gönüllü olarak dersler verdiği belirtildi.



Söz konusu 4 kişinin vardığı uzlaşma, bugüne kadar Katolik Kilisesindeki taciz kurbanlarının anlaştığı en büyük rakamlardan biri olarak kayıtlara geçti.



ABD\'DE KİLİSELERDE CİNSEL TACİZ VAKALARI



New York Başsavcısı Barbara Underwood, iki hafta önce eyaletteki 8 Katolik Psikoposu, kiliselerdeki cinsel taciz konusunda yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermeye çağırmıştı.



ABD\'nin Pensilvanya Başsavcısı Josh Shapiro, iki yıllık bir soruşturmanın ardından, çocuklara yönelik cinsel istismarların Pensilvanya ve Vatikan\'daki kıdemli kilise yetkililerince \'\'sistematik\'\' bir şekilde örtbas edildiği sonucuna ulaştıklarını söylemişti.



Tahkikat jürisi ise 300\'den fazla rahibin 1950\'lerin ortalarından beri çocukları istismar ettiğini belirterek, Roma Katolik Kilisesine bağlı yüzlerce rahibi binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlamıştı.



Jüri, raporunda bazı kayıtların kaybolduğunu ve cinsel istismar kurbanı bazı çocuklar konuşmaktan korktuğu için tacize uğrayanların sayısının çok daha yüksek olduğuna inandığını kaydetmişti.



Kurbanların çoğunun erkek çocuklar olduğuna dikkati çeken jüri, tecavüze kadar uzanan her türlü cinsel taciz olayına rastlandığını ifade etmişti.



(AA/ID/ÖK)