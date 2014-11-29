Abd'de “kara Cuma” Protestoları...

BAŞKENT WASHİNGTON'DA YÜZLERCE KİŞİ “KARA CUMA” ALIŞVERİŞİNİ PROTESTO EDEREK, SİYAHİLERİN ÜLKE EKONOMİSİNDEKİ “DEĞERİNE” DE DİKKATİ ÇEKTİ

Washington, 29 Kasım 14 : ABD'nin başkenti Washington'da yüzlerce kişi “Kara Cuma” alışverişini protesto ederek, siyahilerin ABD ekonomisindeki varlığına dikkati çekmeye çalıştı.

Ferguson'da silahsız siyasi genç Michael Brown'u öldüren Darren Wilson'ın yargılanmasına gerek görülmemesi sonrasında ülke genelinde başlayan protestolarda özellikle "siyahilerin yaşamı da değerli" olduğu vurgulanıyor. Siyahilerin yaşamın her alanında "değerli" olduğunu göstermek isteyen kesimler, ülkede "alışveriş çılgınlığı" yaratan, Şükran Günü'nün gecesinde başlayıp ertesi günün akşamına kadar süren "Kara Cuma"yı protesto ederek, Afrikan Amerikalıların ülke ekonomisinde de "değerli" bir kesim olduğunu vurgulamaya çalıştı.

Bu noktada başkentte "Kara Cuma" protestoları için seçilen firmalardan biri, çalışanlara muamelesiyle eleştirilen ABD'deki büyük şirketlerden Wallmart oldu. Washington'da yüzlerce gösterici, Wallmart'ın önüne yürüyerek, Ferguson'da polis kurşununa hedef olan Michael Brown'ı andı ve firmanın asgari ücret düzeylerini protesto etti.

"Mağazayı kapatın" sloganları atan protestocular, tam gün çalışan için asgari ücretin saatlik en az 15 dolara çıkarılması çağrısı yaptı. Protestocuların mağaza içine girmesine engel olan polisin, protestoyu kayda alması ise eylemcilerden tepkisini çekti.

Walmart'ın sözcüsü Amanda Henneberg, Amerikan medyasına yaptığı açıklamada, protestocuların sendika tarafından tutulmuş kişiler olduğunu ve ülke genelindeki çalışanlarını temsil etmediğini savundu.

“FERGUSON PROTESTOLARI” DA SÜRÜYOR

Öte yandan ABD'de, silahsız siyahi genci öldüren polis için takipsizlik kararı verilmesi nedeniyle Pazartesi'den bu yana devam eden gösteriler, “Kara Cuma” alışverişleri için indirim kampanyası düzenleyen mağazalara yöneldi.

Sosyal medya üzerinden örgütlenen yaklaşık 500 kişilik grup, Missouri Eyaletine bağlı St Louis kentinde Ferguson yakınlarındaki West Country Center Alışveriş Merkezi'nde, "alışveriş çılgınlığı" olarak kabul edilen "Kara Cuma" kampanyalarını protesto etti.

Alışveriş merkezi içinde ''Alışverişi durdurun'' şeklinde sloganlar atarak yürüyen grup, Michael Brown'un cesedinin 4 saat boyunca kaldırımda bekletilmesine atıfta bulunmak amacıyla, koridorlarda 4 dakika boyunca hareketsiz olarak yattı. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı eylem, olaysız sona erdi.

Protestoların yaşandığı New York'ta, Times Meydanı yakınında, Broadway Caddesi üzerinde başlayan gösterilerde ''Kara Cuma'' alışverişlerini boykot etme çağrısı yapıldı.

Broadway Caddesi üzerinden harekete geçen 200 kadar gösterici 34. Sokak'taki Herald Meydanı'nda, Macy's mağazasının önünde toplandı. ABD'nin en geniş satış ağına sahip mağazalarından biri olan Macy's'in önündeki eylemcilerden bazıları yaya kaldırımını kapattıkları gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı.

California Eyaleti'nin çeşitli kentleri de Michael Brown'un ölümü nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oldu. Eyaletin kuzeyinde gerçekleştirilen gösteride, üzerlerinde "Siyahların Yaşamı Değerlidir" yazılı tişörtlerle yürüyen 100'den fazla gösterici, Oakland-San Francisco tren seferlerini kısa süre engelledi.

Kendilerini tren vagonlarına kelepçeleyen bazı göstericiler gözaltına alındı.

Seattle'da da onlarca gösterici yolları trafiğe kapattı. Bazı protestocular ise civardaki mağazaların kapılarını zincirle kilitledi.

Chicago'da da 200 kadar gösterici sloganlar eşliğinde yürüyerek, polis memuru Darren Wilson'ın yargılanmamasını protesto etti.

AA FOTO MUHABİRİ GÖZALTINA ALINMAK İSTENDİ

Bu arada Ferguson'daki West Country Center Alışveriş Merkezi'nde yaşanan protesto gösterilerini görüntülemek için alışveriş merkezine gelen AA Foto Muhabiri Cem Özdel, alışveriş merkezi içinde görevli sivil polis tarafından “İçeride görüntü alınması yasak” uyarısının ardından gözaltına alınmak istendi.

Olay yerine resmi polislerin çağrılmasının ardından alışveriş merkezinin yönetim katına götürülen Özdel, bu esnada başlayan protestolar nedeniyle polisler tarafından serbest bırakıldı.

(AA/EMR/SEL) FOTOĞRAFLI