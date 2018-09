Washington, 8 Eylül 18 (.): ABD’de New York Times gazetesinin “Trump Yönetimi İçindeki Direnişin Bir Parçasıyım" başlıklı isimsiz makaleyi basması Donald Trump yönetiminin sert tepkisini çekerken, bazı Senato üyeleri "makalenin Trump’a dolaylı olarak yardım ettiği” görüşünü savunuyor.



ABD’nin saygın gazetelerinden NYT, “kimliği açıklandığında görevi tehlikeye gireceği” gerekçesiyle “Trump yönetimindeki kıdemli bir yetkili” şeklinde tanıttığı bir kişinin yazısına sayfalarında yer vererek ülkede büyük tartışma başlattı.



Yazarın “Trump için çalışıyorum ancak aynı fikirdeki meslektaşlarımla ben, onun bazı gündem maddelerini ve en kötü eğilimlerini engellemek için söz verdik.” ifadesini kullandığı imzasız yazısı, Trump yönetiminin sert tepkisine neden olurken, bazı senatörlerin makalenin Trump’ın ajandasına destek verdiğine vurgu yapması dikkati çekti.



Senatonun önemli isimlerinden Cumhuriyetçi Parti’den Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Trump 2020\'de yapılacak seçimleri kazanırsa çok kişi kafayı yiyecek.” ifadesini kullandı. New York Times’taki makaleye gönderme yapan Graham, “Bu tür olaylar Trump’a yardım ediyor. Bataklığın içerisinde kendisini hedef almış yaratıklarla çevrildiği hissini uyandırıyor.” dedi.



Graham, kendisinin temsil ettiği eyaleti örnek vererek “Güney Carolina’da New York Times konuşunca kimse dinlemez.” sözlerini kaydetti.



Beyaz Saray\'da Trump’a muhalif isimlerin varolduğu iddiaları üzerine de konuşan Graham, “Bunun ne

kadar derin olduğunu bilmiyorum. Belki Trump’ın adamı daha azdır fakat en sonunda çevresindeki insanlar Trump’ın başarısı için uğraşıyor.” değerlendirmesini yaptı.



Louisiana eyaleti Senatörü John Neely Kennedy ise imzasız iddialara seçmen nazarında itibar edilmeyeceğini savundu.



“Washington gibi büyük şehirlerde gizlilik genel bir kültür. İnsanlar kocaman binalarda yaşıyor, yüksek tavanlı, duvarlarında pahalı sanat eserlerinin asılı olduğu bir şehirde bu tür çıkışlar normal karşılanabilir.” ifadelerini kullanan Kennedy, “Fakat ortalama bir Amerikalı için bu kabul edilebilir bir tavır değil.” dedi.



Kennedy, “Eğer böyle bir iddiada bulunacaksan, karşındakinin gözüne bakarak konuşman beklenir. Gizlice değil. Bu durum Başkan’dan ziyade gazeteciliği yaralar.” ifadelerini kaydetti.



Diğer Cumhuriyetçi Senatörler gibi Oklahoma Senatörü James M. Inhofe de NYT\'de yayınlanan yazının seçmen nazarında Trump’ın lehine olduğunu düşünen senatörlerden oldu.



Inhofe, “Yazının amacı Başkan’a zarar vermek, birçok kişi ‘ne kadar kötü bir adammış\' şeklinde düşünmüş olabilir.” ifadelerine yer verdiği açıklamasında aslında seçmen nazarında durumun farklı olabileceğine işaret etti.



Inhofe, “İlk gördüğümde bu yazının Başkan’a yardım edeceğini düşündüm. İnsanlar bu yazıya bakıp, ‘en kötü ihtimalle, yazıyı yazan kişi çok dönek adammış diye düşünecek.” değerlendirmesini yaptı.



İmzasız makalenin Trump’a yardım edeceği yönündeki görüş sadece Cumhuriyetçi senatörlerin savunduğu bir iddia değil. Demokrat Parti’nin Ohio Senatörü Sherrod Brown da makalenin Trump’ın söylemini desteklediğini savunuyor.



Brown, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Herşey Trump’ı çıldırtıyor. Herkes Trump’ı sinirlendiriyor. Bütün eleştiriler Trump’ın içe kapanmasına sebep oluyor. Evet, bu makale Trump’ın görüşü olan ‘Herkes bana düşman’ iddiasını destekliyor. Fakat savunduğu tezler zaman içinde iyice azalacak.”



Kongre’den yapılan yorumlarda, makalenin Trump’a yardım edeceği görüşü ağır basarken, Trump yönetimi New York Times’a ve yazıya imza atmayan Beyaz Saray’daki “üst düzey görevliye” adeta savaş açmış durumda.



(AA/FEZ)