Abd'de Havalimanlarında Trump Karşıtı Gösteriler...

ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı Müslüman ülkelerin vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan kararnameyi imzalamasının ardından Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda (LAX) ve San Francisco Havalimanı'nda (SFO) gözaltına alınan kişiler için gösteri düzenlendi.

LOS ANGELES VE SAN FRANCİSCO HAVALİMANLARINDA TOPLANAN YÜZLERCE KİŞİ, ABD BAŞKANI TRUMP'IN MÜLTECİ VE GÖÇMENLERİN ÜLKEYE GİRİŞİNİ SINIRLANDIRAN KARARININ ARDINDAN GÖZALTINA ALINLARIN SERBEST BIRAKILMASI İÇİN GÖSTERİ YAPTI

California, 29 Ocak 17 : ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı Müslüman ülkelerin vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan kararnameyi imzalamasının ardından Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda (LAX) ve San Francisco Havalimanı'nda (SFO) gözaltına alınan kişiler için gösteri düzenlendi.

Los Angeles'ta bir grup aktivist ve hukukçu öncülüğünde bir araya gelen yüzlerce gösterici, LAX Havalimanı'nın Tom Bradley terminalinde gözaltına alınan 7 kişinin serbest bırakılması için eylem yaparak Trump'ın kararını protesto etti.

Gruptaki avukatlar, gözaltına alınanların yakınlarına bilgi vererek destek olurken, endişeli bekleyişlerinde onları yalnız bırakmadı.

Protestoda, "Nefrete hayır, korukuya hayır, mülteciler hoş geldiniz" sloganları atılırken, eylemci grup ellerinde mumlar ve pankartlarla gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep etti.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) Mülteci Hakları Kaliforniya Direktörü Jennie Pasquarella, gözaltı kararlarının kaldırılması için harekete geçtiklerini belirterek, söz konusu kişilerden 4'ünün İranlı olduğunu açıkladı.

Pasquarella, Kopenhag'dan öğrenci vizesiyle ülkeye gelen İran asıllı bir kadının havalimanından Kopenhag'a geri gönderildiğini, oğlunun yanında yaşamak için ABD'ye gelen 70 yaşındaki bir diğer İranlının da ülkesine gönderildiğini söyledi.

Bu arada, İran'a yaptığı seyahat dönüşünde LAX Havalimanı'nda gözaltına alınan göçmenlik vizesi sahibi 28 yaşındaki Neda Daemi'nin de 10 saat tutulduktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

SFO HAVALİMANI'NDAKİ GÖSTERİLER

SFO Havalimanı'nda toplanan yüze yakın aktivist ve avukat Trump'ın kararını ve gözaltıları protesto etti. Havalimanında yakınlarını bekleyenlerle görüşerek gözaltında tanıdığı bulunanları tek tek tesbit eden grup, bu kişilere hukuki destek teklifinde bulundu.

Öte yandan, ABD Gümrük ve Muhafaza memurları SFO Havalimanındaki gözaltıları reddederken, protesto için havalimanına gelen avukatlardan Susie Hwang, İranlı üç kişinin gözaltında olduğuna dair bilgi aldıklarını aktardı.

İran'dan geldiği öğrenilen Mehdi Rad isimli şahsın SFO Havalimanı'nda üç saat tutulduktan sonra serbest bırakılması ise göstericiler tarafından sevinçle karşılandı.

New York Federal Mahkemesinin, ACLU tarafından açılan davayı süratle sonuçlandırarak, 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan başkanlık kararnamesini geçici süreyle askıya almasına rağmen karara tepkilerin ülke genelinde protestolarla devam etmesi bekleniyor.

(AA/RU/SEL)