Abd\'de Halk Rusya Soruşturması İçin Sokağa Döküldü

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP\'IN ÖZEL SAVCI ROBERT MUELLER\'İN YÜRÜTTÜĞÜ RUSYA SORUŞTURMASINI TAMAMLAMASINA İZİN VERMESİ TALEBİYLE NEW YORK DAHİL BİRÇOK KENTTE YÜZ BİNLERCE KİŞİ TARAFINDAN GÖSTERİLER YAPILDI

NEW YORKLULAR, CNN MUHABİRİ JİM ACOSTA\'NIN BEYAZ SARAY AKREDİTASYONUN ASKIYA ALINMASINA DA TEPKİ GÖSTEREREK "BASINI RAHAT BIRAKIN" DİYE SLOGAN ATTI - PROTESTOLARI TETİKLEYEN ASIL UNSUR, DAHA ÖNCE RUSYA SORUŞTURMASINDAN ÇEKİLEN ADALET BAKANI JEFF SESSİONS\'IN, TRUMP\'IN İSTEĞİ ÜZERİNE İSTİFASINI AÇIKLAMASI OLDU

New York, 9 Kasım 18 (.): ABD\'de halk, Başkan Donald Trump\'ın Özel Savcı Robert Mueller\'in yürüttüğü Rusya soruşturmasını tamamlamasına izin vermesi talebiyle sokaklara döküldü.

Birçok eyalette akşam saatlerinde sokağa çıkan yüz binlerce kişi, Trump\'ın Rusya soruşturmasına müdahale etmemesini ve Özel Savcı Robert Mueller\'in, Rusya\'nın ABD seçimlerine karıştığı yönündeki iddialarına yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamlamasına izin vermesini istedi.

"Hiç kimse hukukun üstünde değildir." sloganı altında düzenlenen protestoların adreslerinden biri de New York oldu.

Times Meydanı\'nda buluşan binlerce New York\'lu 7. Cadde boyunca Union Meydanı\'na yürüdü.

"Mueller\'in üzerinden elinizi çekin" sloganı atarak yürüyen göstericiler, "Anayasayı koruyun", "Mueller\'i koruyun", "Trump/Pence gitmeli" ve "Trump hukukun üstünde değil" ifadelerinin yazılı olduğu dövizler taşıdı.

Ayrıca, ABD\'deki ara seçimlerden bir gün sonra düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Trump\'la tartışan CNN muhabiri JimAcosta\'nın Beyaz Saray akreditasyonun askıya alınmasına da tepki gösteren protestocular, "Basını rahat bırakın" diye slogan attı.

Gösteriler esnasında New York polisi de yoğun güvenlik önlemleri aldı.

ADALET BAKANI\'NIN İSTİFASI GÖSTERİLERİN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

Protestoları tetikleyen asıl unsur ise daha önce Rusya soruşturmasından çekilen Adalet Bakanı JeffSessions\'ın önceki gün Trump\'ın isteği üzerine istifasını açıklaması oldu.

Sessions\'ın yerine geçici olarak atanan MatthewWhitaker soruşturmanın boyutunu düşürme çağrısı yapmıştı.

Trump da dün yaptığı açıklamada, Rusya soruşturmasını istediği zaman sona erdirebileceğini belirterek, "Bunu yapmak istemiyorum çünkü durdurmayı sevmiyorum. Bu soruşturma utanç verici. Hiç başlamamalıydı çünkü ortada bir suç yok." ifadelerini kullanmıştı.

(AA/TUĞ/ŞEB)