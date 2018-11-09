banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92585
ALTIN
215.595
DOLAR
5.4871
STERLİN
7.1277
EURO
6.2299
Bet ofiste vurgun​​​​​​​
Bet ofiste vurgun​​​​​​​
Ötüken'de intihar
ÖTÜKEN'DE İNTİHAR
Gazimağusa 112 istasyonu açıldı
GAZİMAĞUSA 112 İSTASYONU AÇILDI
​​​​​​​Theodotou 5 gün daha tutuklu kalacak
​​​​​​​Theodotou 5 gün daha tutuklu...
banner282
Flaş Haber
Ötüken'de intihar
Kapat

Abd\'de Halk Rusya Soruşturması İçin Sokağa Döküldü

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP\'IN ÖZEL SAVCI ROBERT MUELLER\'İN YÜRÜTTÜĞÜ RUSYA SORUŞTURMASINI TAMAMLAMASINA İZİN VERMESİ TALEBİYLE NEW YORK DAHİL BİRÇOK KENTTE YÜZ BİNLERCE KİŞİ TARAFINDAN GÖSTERİLER YAPILDI

Abd\'de Halk Rusya Soruşturması İçin Sokağa Döküldü

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP\'IN ÖZEL SAVCI ROBERT MUELLER\'İN YÜRÜTTÜĞÜ RUSYA SORUŞTURMASINI TAMAMLAMASINA İZİN VERMESİ TALEBİYLE NEW YORK DAHİL BİRÇOK KENTTE YÜZ BİNLERCE KİŞİ TARAFINDAN GÖSTERİLER YAPILDI

09 Kasım 2018 Cuma 10:15
Abd\'de Halk Rusya Soruşturması İçin Sokağa Döküldü

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP\'IN ÖZEL SAVCI ROBERT MUELLER\'İN YÜRÜTTÜĞÜ RUSYA SORUŞTURMASINI TAMAMLAMASINA İZİN VERMESİ TALEBİYLE NEW YORK DAHİL BİRÇOK KENTTE YÜZ BİNLERCE KİŞİ TARAFINDAN GÖSTERİLER YAPILDI

NEW YORKLULAR, CNN MUHABİRİ JİM ACOSTA\'NIN BEYAZ SARAY AKREDİTASYONUN ASKIYA ALINMASINA DA TEPKİ GÖSTEREREK "BASINI RAHAT BIRAKIN" DİYE SLOGAN ATTI - PROTESTOLARI TETİKLEYEN ASIL UNSUR, DAHA ÖNCE RUSYA SORUŞTURMASINDAN ÇEKİLEN ADALET BAKANI JEFF SESSİONS\'IN, TRUMP\'IN İSTEĞİ ÜZERİNE İSTİFASINI AÇIKLAMASI OLDU

New York, 9 Kasım 18 (.): ABD\'de halk, Başkan Donald Trump\'ın Özel Savcı Robert Mueller\'in yürüttüğü Rusya soruşturmasını tamamlamasına izin vermesi talebiyle sokaklara döküldü.

Birçok eyalette akşam saatlerinde sokağa çıkan yüz binlerce kişi, Trump\'ın Rusya soruşturmasına müdahale etmemesini ve Özel Savcı Robert Mueller\'in, Rusya\'nın ABD seçimlerine karıştığı yönündeki iddialarına yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamlamasına izin vermesini istedi.

"Hiç kimse hukukun üstünde değildir." sloganı altında düzenlenen protestoların adreslerinden biri de New York oldu.

Times Meydanı\'nda buluşan binlerce New York\'lu 7. Cadde boyunca Union Meydanı\'na yürüdü. 

"Mueller\'in üzerinden elinizi çekin" sloganı atarak yürüyen göstericiler, "Anayasayı koruyun", "Mueller\'i koruyun", "Trump/Pence gitmeli"  ve "Trump hukukun üstünde değil" ifadelerinin yazılı olduğu dövizler taşıdı.

Ayrıca, ABD\'deki ara seçimlerden bir gün sonra düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Trump\'la tartışan CNN muhabiri JimAcosta\'nın Beyaz Saray akreditasyonun askıya alınmasına da tepki gösteren protestocular, "Basını rahat bırakın" diye slogan attı.

Gösteriler esnasında New York polisi de yoğun güvenlik önlemleri aldı.

ADALET BAKANI\'NIN İSTİFASI GÖSTERİLERİN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ 

Protestoları tetikleyen asıl unsur ise daha önce Rusya soruşturmasından çekilen Adalet Bakanı JeffSessions\'ın önceki gün Trump\'ın isteği üzerine istifasını açıklaması oldu.

Sessions\'ın yerine geçici olarak atanan MatthewWhitaker soruşturmanın boyutunu düşürme çağrısı yapmıştı.

Trump da dün yaptığı açıklamada, Rusya soruşturmasını istediği zaman sona erdirebileceğini belirterek, "Bunu yapmak istemiyorum çünkü durdurmayı sevmiyorum. Bu soruşturma utanç verici. Hiç başlamamalıydı çünkü ortada bir suç yok." ifadelerini kullanmıştı.

(AA/TUĞ/ŞEB)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bm'den
Bm'den "suriye'ye Geri Dönenlerin Öldürülmesi"ne İlişkin Açıklama
Avustralya’da Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı
Avustralya’da Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı
Berlin Duvarı’nın Yıkılışının 29. Yıl Dönümü
Berlin Duvarı’nın Yıkılışının 29. Yıl Dönümü
Butanlı Yapışık İkizler Ameliyatla Ayrıldı
Butanlı Yapışık İkizler Ameliyatla Ayrıldı
Etiyopya'da Toplu Mezar Bulundu
Etiyopya'da Toplu Mezar Bulundu
Avrupa Birliği Vatikan'dan Vergi İstedi
Avrupa Birliği Vatikan'dan Vergi İstedi
Tüketilen Kalori Miktarıyla Yaşam Kalitesi Ve Süresi Arasında İlişki Olduğu Açıklandı
Tüketilen Kalori Miktarıyla Yaşam Kalitesi Ve Süresi Arasında İlişki Olduğu Açıklandı
Didier Drogba, Futbol Kariyerini Noktaladı
Didier Drogba, Futbol Kariyerini Noktaladı
Doğurganlık Hızı Dünya Çapında Düşüyor
Doğurganlık Hızı Dünya Çapında Düşüyor
Abd'den, Irak'a, İran'dan Gaz İthalatı İçin 45 Günlük Muafiyet
Abd'den, Irak'a, İran'dan Gaz İthalatı İçin 45 Günlük Muafiyet

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim