banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93885
ALTIN
209.269
DOLAR
5.3290
STERLİN
6.8562
EURO
6.0854
Bugün bazı bölgelere 6 saat süreyle elektrik verilemeyecek
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Gönyeli'de Karasalih çifti ölü bulundu
Son Dakika
GÖNYELİ'DE KARASALİH ÇİFTİ ÖLÜ BULUNDU
Gazimağusa bir yiğidini kaybetti
GAZİMAĞUSA BİR YİĞİDİNİ KAYBETTİ
Cebeci kaldığı odayı mahvetmiş
CEBECİ KALDIĞI ODAYI MAHVETMİŞ
banner282

Abd\'de Florida Senato Ara Seçim Sonuçları Değişti

ABD ARA SEÇİMLERİNDEN SONRA FLORİDA EYALETİNDE İKİ SAYIMIN ARDINDAN 2001 YILINDAN BU YANA SENATO\'DA EYALETİ TEMSİL EDEN DEMOKRAT BİLL NELSON, SEÇİMİ CUMHURİYETÇİ RAKİBİ MEVCUT FLORİDA VALİSİ RİCK SCOTT\'A KAYBETTİ 

Abd\'de Florida Senato Ara Seçim Sonuçları Değişti

ABD ARA SEÇİMLERİNDEN SONRA FLORİDA EYALETİNDE İKİ SAYIMIN ARDINDAN 2001 YILINDAN BU YANA SENATO\'DA EYALETİ TEMSİL EDEN DEMOKRAT BİLL NELSON, SEÇİMİ CUMHURİYETÇİ RAKİBİ MEVCUT FLORİDA VALİSİ RİCK SCOTT\'A KAYBETTİ 

19 Kasım 2018 Pazartesi 07:13
Abd\'de Florida Senato Ara Seçim Sonuçları Değişti
ABD ARA SEÇİMLERİNDEN SONRA FLORİDA EYALETİNDE İKİ SAYIMIN ARDINDAN 2001 YILINDAN BU YANA SENATO\'DA EYALETİ TEMSİL EDEN DEMOKRAT BİLL NELSON, SEÇİMİ CUMHURİYETÇİ RAKİBİ MEVCUT FLORİDA VALİSİ RİCK SCOTT\'A KAYBETTİ 
FLORİDA\'DA 6 KASIM\'DA YAPILAN ARA SEÇİMLERİN SONUÇLARINA YÖNELİK İTİRAZLAR ÜZERİNE İKİNCİ KEZ YAPILAN SAYIMDA SCOTT, 10 BİN CİVARINDA OYLA NELSON\'IN ÖNÜNE GEÇTİ 
SCOTT\'UN KAZANMASI İLE CUMHURİYETÇİLERİN SENATO\'DAKİ SANDALYE SAYISI 52\'YE ÇIKTI
Washington, 19 Kasım 18 (.): ABD ara seçimlerinden sonra Florida eyaletinde iki sayımın ardından 2001 yılından bu yana Senato\'da eyaleti temsil eden Demokrat Bill Nelson, seçimi Cumhuriyetçi rakibi mevcut Florida Valisi Rick Scott\'a kaybetti. 
Florida\'da 6 Kasım\'da yapılan ara seçimlerin sonuçlarına yönelik itirazlar üzerine ikinci kez yapılan sayımda Scott, 10 bin civarında oyla Nelson\'ın önüne geçti. 
Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Nelson, "İşler bizim umduğumuzdan biraz farklı gitti ancak ne olursa olsun sonuçta kaybettiğimi hissediyorum." ifadelerini kullandı.
Scott\'un zaferiyle bir asırdan sonra ilk kez Florida eyaletinin Senato\'daki iki sandalyesi de Cumhuriyetçilere geçmiş oldu. 
ABD Başkanı Donald Trump, Scott\'u Twitter üzerinden tebrik etti. Trump, "İlk günden bu yana Rick Scott asla bırakmadı. Büyük bir valiydi ve Florida halkını temsil eden daha iyi bir senatör olacak. Böyle cesurca ve başarılı bir kampanya yürüttüğün için tebrikler Rick." paylaşımında bulundu.  
Scott\'un kazanması ile Cumhuriyetçilerin Senato\'daki sandalye sayısı 52\'ye çıktı. 
Vermont eyaletinde bağımsız olarak seçilen Bernie Sanders\'in yanı sıra Senato\'da ise Demokratların sandalye sayısı ise 47\'de kaldı. 
Temsilciler Meclisi\'nde ise Demokratlar 233 sandalyeyi alarak üstünlüğü elde etmişti. Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi\'ndeki sandalye sayısı ise 199\'da kaldı. 
(AA/ÖZ/GÜL)  

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC’den kaçırılan tarihi eser Monaco’da bulundu
KKTC’den kaçırılan tarihi eser Monaco’da bulundu
Irak'tan Tahran Ve Riyad Arasında Ara Buluculuk İddiasına Yalanlama
Irak'tan Tahran Ve Riyad Arasında Ara Buluculuk İddiasına Yalanlama
Haiti'de Yolsuzluk Karşıtı Protestolarda 6 Kişi Öldü, 5 Kişi Yaralandı
Haiti'de Yolsuzluk Karşıtı Protestolarda 6 Kişi Öldü, 5 Kişi Yaralandı
Adıyaman'da Roma dönemine ait kaya mezar bulundu
Adıyaman'da Roma dönemine ait kaya mezar bulundu
Trump'tan Finlandiyalıları Şaşırtan Açıklama
Trump'tan Finlandiyalıları Şaşırtan Açıklama
"taliban Afganistan'da Kaybetmiyor"
Vietnam'da Toraji Tayfunu 12 Can Aldı
Vietnam'da Toraji Tayfunu 12 Can Aldı
Mısır'da Hamile Bir Kadına Ait 3 Bin 700 Yıllık Mezar Bulundu
Mısır'da Hamile Bir Kadına Ait 3 Bin 700 Yıllık Mezar Bulundu
Hindistan'daki Kasırgada Ölenlerin Sayısı 46'ya Yükseldi
Hindistan'daki Kasırgada Ölenlerin Sayısı 46'ya Yükseldi
Fiji'de 6,7 Büyüklüğünde Deprem
Fiji'de 6,7 Büyüklüğünde Deprem

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim