Abd\'de Florida Senato Ara Seçim Sonuçları Değişti





ABD ARA SEÇİMLERİNDEN SONRA FLORİDA EYALETİNDE İKİ SAYIMIN ARDINDAN 2001 YILINDAN BU YANA SENATO\'DA EYALETİ TEMSİL EDEN DEMOKRAT BİLL NELSON, SEÇİMİ CUMHURİYETÇİ RAKİBİ MEVCUT FLORİDA VALİSİ RİCK SCOTT\'A KAYBETTİFLORİDA\'DA 6 KASIM\'DA YAPILAN ARA SEÇİMLERİN SONUÇLARINA YÖNELİK İTİRAZLAR ÜZERİNE İKİNCİ KEZ YAPILAN SAYIMDA SCOTT, 10 BİN CİVARINDA OYLA NELSON\'IN ÖNÜNE GEÇTİSCOTT\'UN KAZANMASI İLE CUMHURİYETÇİLERİN SENATO\'DAKİ SANDALYE SAYISI 52\'YE ÇIKTIWashington, 19 Kasım 18 (.): ABD ara seçimlerinden sonra Florida eyaletinde iki sayımın ardından 2001 yılından bu yana Senato\'da eyaleti temsil eden Demokrat Bill Nelson, seçimi Cumhuriyetçi rakibi mevcut Florida Valisi Rick Scott\'a kaybetti.Florida\'da 6 Kasım\'da yapılan ara seçimlerin sonuçlarına yönelik itirazlar üzerine ikinci kez yapılan sayımda Scott, 10 bin civarında oyla Nelson\'ın önüne geçti.Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Nelson, "İşler bizim umduğumuzdan biraz farklı gitti ancak ne olursa olsun sonuçta kaybettiğimi hissediyorum." ifadelerini kullandı.Scott\'un zaferiyle bir asırdan sonra ilk kez Florida eyaletinin Senato\'daki iki sandalyesi de Cumhuriyetçilere geçmiş oldu.ABD Başkanı Donald Trump, Scott\'u Twitter üzerinden tebrik etti. Trump, "İlk günden bu yana Rick Scott asla bırakmadı. Büyük bir valiydi ve Florida halkını temsil eden daha iyi bir senatör olacak. Böyle cesurca ve başarılı bir kampanya yürüttüğün için tebrikler Rick." paylaşımında bulundu.Scott\'un kazanması ile Cumhuriyetçilerin Senato\'daki sandalye sayısı 52\'ye çıktı.Vermont eyaletinde bağımsız olarak seçilen Bernie Sanders\'in yanı sıra Senato\'da ise Demokratların sandalye sayısı ise 47\'de kaldı.Temsilciler Meclisi\'nde ise Demokratlar 233 sandalyeyi alarak üstünlüğü elde etmişti. Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi\'ndeki sandalye sayısı ise 199\'da kaldı.(AA/ÖZ/GÜL)