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18 Şubat 2017 Cumartesi 10:55

Abd'de Fırtına 2 Can Aldı

ABD'nin California eyaletinin güneyini etkisi altına alan aşırı yağışlar ve fırtına 2 kişinin ölümüne yol açtı.

Abd'de Fırtına 2 Can Aldı
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Los Angeles, 18 Şubat 17 (.): ABD'nin California eyaletinin güneyini etkisi altına alan aşırı yağışlar ve fırtına 2 kişinin ölümüne yol açtı.

Yetkililer, dün öğleden sonra etkili olmaya başlayan fırtınada biri Los Angeles'in Sherman Oaks bölgesinde, diğeri Victorville'de olmak üzere 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, Los Angeles yakınlarında heyelan endişesiyle yüzlerce evin tahliye edildiğini bildirdi.

Fırtına nedeniyle Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda 250'den fazla uçuşun aksadığı, bölgede çok sayıda otoyolun kapatıldığı ve tren seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.

Sherman Oaks'ta bir obruğun iki aracı yuttuğu, birinin sürücüsünün kurtarıldığı, diğerinin aracından çıkmayı başardığı ifade edildi.

Fırtınanın eyalette bugün de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

(AA/GÖZ/ÖK)

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