Abd\'de Alışveriş Merkezinde Silahlı Çatışma

SİLAHLI ÇATIŞMAYA KARIŞAN 2 KİŞİDEN BİRİ KAÇMAYA ÇALIŞTIĞI SIRADA POLİS TARAFINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Hoover, 23 Kasım 18 : ABD\'nin Alabama eyaletinde, alışveriş merkezinde çıkan silahlı çatışmaya karışan 2 kişiden biri kaçmaya çalıştığı sırada polis tarafından vurularak öldürüldü.

Polis yetkilileri, Alabama\'nın Hoover kentinde Riverchase Galleria isimli alışveriş merkezinde ülkede alışveriş çılgınlığının yaşandığı ve Türkiye\'de de "Efsane İndirim" olarak bilinen etkinlikler esnasında iki kişi arasında çıkan tartışmanın silahlı çatışmaya dönüştüğünü belirtti.

ABD medyasının ilk olarak silahlı saldırı olarak duyurduğu çatışmaya karışanlardan birinin kaçmaya çalıştığı sırada polis memuru tarafından vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Silahlı çatışma sırasında yaralanan 2 kişinin de hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

(AA/ÖZ/GÜL)