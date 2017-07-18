Abd'de 'acil Yardım' İsteyen Kişinin Polis Tarafından Öldürüldüğü İddiası

ABD'de önceki haftalarda da Seattle'da benzer bir olay yaşanmıştı.

Nişanlısının oğlu Zac Damond olayla ilgili açıklamasında, Ruszczyk'in polisin açtığı ateş sonucunda hayatını kaybettiğini ileri sürerek şeffaf bir soruşturma yapılmasını istedi.

Ölen kadının, Amerikalı nişanlısı Don Damond ile evlilik hazırlığı yaptığı bildirildi.

Hafta sonu Ruszczyk'in şüpheli sesler duyduğu gerekçesiyle 911'i aradığı ve olay yerine iki polis geldiği kaydedilen haberde, olay sırasında polisin vücut kamerasının kayıtta olmadığı belirtildi.