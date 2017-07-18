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18 Temmuz 2017 Salı 07:40

Abd'de "acil Yardım" İsteyen Kişinin Polis Tarafından Öldürüldüğü İddiası

ABD'nin Minneapolis kentinde 911 acil yardım hattını arayan Avustralyalı 40 yaşındaki silahsız bir kadının, polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Abd'de 'acil Yardım' İsteyen Kişinin Polis Tarafından Öldürüldüğü İddiası
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MINNEAPOLİS KENTİNDE 911 ACİL YARDIM HATTINI ARAYAN AVUSTRALYALI BİR KADININ, POLİSİN AÇTIĞI ATEŞ SONUCU HAYATINI KAYBETTİĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ

New York, 18 Temmuz 17 : ABD'nin Minneapolis kentinde 911 acil yardım hattını arayan Avustralyalı 40 yaşındaki silahsız bir kadının, polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Yerel The Minneapolis Star Tribune gazetesinin haberinde, Minneapolis'in Fulton bölgesinde polisin, yardım isteyen Avustralya vatandaşı Justine Ruszczyk'ı vurarak ölümüne sebep olduğu iddia edildi.

Hafta sonu Ruszczyk'in şüpheli sesler duyduğu gerekçesiyle 911'i aradığı ve olay yerine iki polis geldiği kaydedilen haberde, olay sırasında polisin vücut kamerasının kayıtta olmadığı belirtildi.

Ölen kadının, Amerikalı nişanlısı Don Damond ile evlilik hazırlığı yaptığı bildirildi.

Nişanlısının oğlu Zac Damond olayla ilgili açıklamasında, Ruszczyk'in polisin açtığı ateş sonucunda hayatını kaybettiğini ileri sürerek şeffaf bir soruşturma yapılmasını istedi.

ABD'de önceki haftalarda da Seattle'da benzer bir olay yaşanmıştı.

(AA/AK/GÜL)

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