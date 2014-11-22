Abd'de Acemi Polis Silahsız Genci "kazayla" Öldürdü

NEW YORK EMNİYET MÜDÜRÜ BRATTON: "ACEMİ POLİS SİLAHSIZ GENCİ KAZA SONUCUNDA ÖLDÜRDÜ, KURBAN TAMAMEN SUÇSUZ"

New York, 22 Kasım 14 : New York polis teşkilatı müdürü William J. Bratton, önceki gece 28 yaşında silahsız bir kişinin polis tarafından öldürüldüğünü, olayın ''kaza sonucunda'' meydana geldiğini ve gencin suçsuz olduğunu söyledi.

Bratton, düzenlediği basın toplantısında, Brooklyn'de göreve yeni başlayan polis memuru Peter Liang'ın silahsız siyahi genç Akai Gurley'i öldürdüğü olayı "kaza" olarak nitelendirdi ve kurbanın "tamamen suçsuz" olduğunu bildirdi. Emniyet Müdürü Bratton, silahı ateş alan polis ile Gurley arasında kazanın olduğu anda herhangi bir diyalog yaşanmadığını söyledi.

Bratton, "Bu çok talihsiz bir trajedi ve olay silahın kaza sonucu ateşlendiğini gösteriyor" dedi.

Brooklyn'de perşembe akşamı karanlık merdivenlerde silahı ateş aldığı bildirilen 27 yaşındaki polis memurunun meslekte 18 aylık tecrübesi bulunduğu bildirildi. Olayın ardından New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ve eşi Chirlane McCary kurban Gurley'in ailesiyle görüştü, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Missouri eyaletinin St. Louis kentinde silahsız siyahi bir gencin polis tarafından öldürülmesi, günlerce devam eden olaylara sebep olmuş, ülkede polis şiddeti ve ırk ayrımcılığı bir kez daha tartışma konusu olmuştu.

(AA/AK/FEZ)