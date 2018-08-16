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Abd: Brunson Serbest Kalırsa İki Bakana Yaptırımlar Kalkabilir

Washington, 16 Ağustos 18 (.): Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Türkiye\'de yargılanmasına devam edilen Amerikalı Papaz Andrew Brunson\'ın serbest kalması durumunda, ABD\'nin, Brunson\'dan dolayı Türkiye\'ye karşı aldığı yaptırım kararlarını gözden geçireceğini söyledi.

Abd: Brunson Serbest Kalırsa İki Bakana Yaptırımlar Kalkabilir

Washington, 16 Ağustos 18 (.): Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Türkiye\'de yargılanmasına devam edilen Amerikalı Papaz Andrew Brunson\'ın serbest kalması durumunda, ABD\'nin, Brunson\'dan dolayı Türkiye\'ye karşı aldığı yaptırım kararlarını gözden geçireceğini söyledi.

16 Ağustos 2018 Perşembe 05:34
Abd: Brunson Serbest Kalırsa İki Bakana Yaptırımlar Kalkabilir
Washington, 16 Ağustos 18 (.): Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Türkiye\'de yargılanmasına devam edilen Amerikalı Papaz Andrew Brunson\'ın serbest kalması durumunda, ABD\'nin, Brunson\'dan dolayı Türkiye\'ye karşı aldığı yaptırım kararlarını gözden geçireceğini söyledi.

Sözcü Sanders, Beyaz Saray\'daki günlük basın brifinginde Türk-Amerikan ilişkilerindeki son gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye\'de yargılanmasına devam edilen Brunson\'ın serbest kalması durumunda nasıl bir gelişmenin olabileceği şeklindeki bir soruya Sanders, şu cevabı verdi:

"Artık geçerli olan çelik vergisi, Papaz Brunson\'ın serbest bırakılmasıyla kaldırılmaz. Çünkü bunlar ulusal güvenliğimizle ilgili. Ancak Brunson ve (ABD\'nin gündeme getirdiği) diğer kişilerle ilgili Türkiye\'ye getirilen yaptırımları o noktada gözden geçiririz."

Bir diğer soru üzerine Sanders, ABD\'nin Türkiye\'ye getirdiği ilave çelik ve alüminyum gümrük vergilerinin "ABD\'nin ulusal güvenliğine" binaen getirildiğini, ancak Türkiye\'nin ABD\'ye karşı getirdiği son ilave gümrük vergilerinin ise "misilleme" olduğunu savundu.

"Türkiye\'nin son misilleme kararını desteklemiyoruz." diyen Sanders, Türkiye\'nin getirdiği son gümrük vergilerinin kabul edilemez olduğunu ve yanlış istikamette atılmış bir adım olduğunu iddia etti.

MAHKEMENİN BRUNSON KARARI

Türkiye ve Amerika arasında yaşanan kriz Amerikan Dışişleri Bakanlığı\'nda düzenlenen basın brifinginde de gündeme geldi. İzmir\'de ev hapsinde tutulan Amerikalı rahip Andrew Brunson\'ın serbest kalması ve kendisine yönelik yurtdışına çıkış yasağının da kaldırılması için Brunson\'ın avukatı mahkemeye ikinci başvuruda bulunmuş, mahkeme bu talebi reddetmişti. Mahkeme kararı Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü\'ne soruldu. Sözcü Heather Nauert, "Karardan hayalkırıklığına uğradık" dedi. "Brunson uzun süredir tutuluyor. Bir an önce evine dönebildiğini görmek istiyoruz" diye de ekledi.

(AA/VOA/FG)

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