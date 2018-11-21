Abd Bombardıman Uçakları Güney Çin Denizi\'nde

B-52 AĞIR BOMBARDIMAN UÇAKLARI İHTİLAFLI SULARDA EĞİTİM UÇUŞU YAPTI

Pekin, 21 Kasım 18 : ABD Hava Kuvvetlerine ait ağır bombardıman uçaklarının, Pasifik Okyanusu\'nun kuzeyinde, Çin ile bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarına konu olan Güney Çin Denizi\'nde uçtuğu bildirildi.

ABD Pasifik Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ABD\'nin Pasifik Okyanusu\'ndaki Guam Adası\'ndaki Andersen Air Force Üssü\'nden kalkan iki B-52 bombardıman uçağının pazartesi günü Güney Çin Denizi üzerinde "rutin eğitim uçuşu yaptığı" belirtildi.

Uçuş, bugün Hong Kong\'a demirlemesi planlanan ABD Donanmasına bağlı USS Ronald Reagan uçak gemisi ve ona bağlı muharip filonun varışının öncesinde gerçekleştirildi.

Pekin yönetimi, bu ay sonunda Arjantin\'de düzenlenecek G-20 Zirvesi\'nde Çin Devlet Başkanı ŞiCinping ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılması planlanan görüşme öncesinde gerginliği azaltmak üzere donanma filosunun demirlemesine izin verdi.

Çinli komutandan ziyaret

South ChinaMorning Post gazetesinde yer alan habere göre, Hong Kong\'daki Çin garnizonunun komutanı Korgeneral Tan Benhong, ülkesinin gerginliği azaltma tutumunun göstergesi olarak ABD uçak gemisine ziyarette bulundu.

Helikopterle geminin güvertesine inen Tan ve beraberindekiler Amerikalı muhataplarıyla görüştü.

Çin\'in eylül ayında ABD Donanmasının bir muhrip gemi için yaptığı demirleme talebini reddetmesi, iki ülke arasında gerilime sebep olmuştu.

Pekin yönetimi ABD\'nin bölgedeki her türlü askeri etkinliğini durdurmasını talep ediyor. Eylülde bir Çin savaş gemisinin, ABD Donanmasına ait bir muhribin çok yakınından geçmesi gerilim yaratmıştı. ABD tarafı geminin hareketini "güvensiz ve profesyonellik dışı bir manevra" diye nitelemişti.

(AA/RU/FEZ)