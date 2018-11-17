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Abd, Bm\'nin Golan Kararına İlk Kez \'\'hayır\'\' Dedi

ABD ÖNCEKİ SENELERDE ÇEKİMSER KALDIĞI İSRAİL\'İN GOLAN TEPELERİ\'Nİ İŞGALİNİ KINAYAN BM GENEL KURULU KARARI İÇİN OYLAMADA BU YIL İLK KEZ \'\'HAYIR\'\' DEDİ

Abd, Bm\'nin Golan Kararına İlk Kez \'\'hayır\'\' Dedi

ABD ÖNCEKİ SENELERDE ÇEKİMSER KALDIĞI İSRAİL\'İN GOLAN TEPELERİ\'Nİ İŞGALİNİ KINAYAN BM GENEL KURULU KARARI İÇİN OYLAMADA BU YIL İLK KEZ \'\'HAYIR\'\' DEDİ

17 Kasım 2018 Cumartesi 08:52
Abd, Bm\'nin Golan Kararına İlk Kez \'\'hayır\'\' Dedi
ABD ÖNCEKİ SENELERDE ÇEKİMSER KALDIĞI İSRAİL\'İN GOLAN TEPELERİ\'Nİ İŞGALİNİ KINAYAN BM GENEL KURULU KARARI İÇİN OYLAMADA BU YIL İLK KEZ \'\'HAYIR\'\' DEDİ

İSRAİL\'İN BM DAİMİ TEMSİLCİSİ DANNY DANON: \'\'İSRAİL, GOLAN\'DAN ÇEKİLMEYECEK VE ULUSLARARASI TOPLUM BUNU KABUL ETMELİ\'\' 

SURİYE REJİMİNİN BM DAİMİ TEMSİLCİSİ BEŞŞAR CAFERİ: \'\'SURİYE, GOLAN\'I YA BARIŞÇIL BİR ŞEKİLDE YA DA SAVAŞLA GERİ ALACAK\'\'

Birleşmiş Milletler, 17 Kasım 18 (.): ABD, önceki senelerde çekimser kaldığı İsrail\'in GolanTepeleri\'ni işgalini kınayan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararına bu yıl ilk kez karşı çıktı. 

İsrail\'in GolanTepeleri\'ni işgalini kınayan \'\'İşgal Altındaki Golan\'\' karar tasarısı BM Genel Kurulunun 3. komitesinde oylandı. 

Karar, 150 ülkenin desteği ile kabul edildi. 2 ülke karara karşı çıkarken, 14 ülke çekimser kaldı. 
ABD ise önceki senelerde yapılan oylamalarda çekimser kalırken, bu kez karşı çıktı ve İsrail ile birlikte \'\'hayır\'\' oyu kullandı.

Avustralya, Kamerun, Kanada, Fildişi Sahili, Guatemala, Honduras, Marşal Adaları, Meksika, Mikronezya,Palau, Panama, Papua Yeni Gine, Ruanda ve Togo çekimser kalan ülkeler arasında yer aldı. 

İsrail\'in GolanTepeleri\'ni işgalini kınayan BM Genel Kurulu kararı, İsrail\'in Golan\'daki bütün eylemlerini uluslararası hukukun ihlali ve geçersiz olarak tanımlıyor. 

Oylamanın ardından İsrail\'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, \'\'İsrail,  Golan\'dan çekilmeyecek ve uluslararası toplum bunu kabul etmeli.\'\' dedi. 

İsrail\'in temsilcisine cevap veren Suriye rejiminin BM Daimi Temsilcisi Beşşar Caferi ise \'\'Suriye, Golan\'ı ya barışçıl bir şekilde ya da savaşla geri alacak.\'\' ifadesini kullandı. 

ABD\'nin BM Daimi Temsilcisi NikkiHaley ise dün yaptığı açıklamada, ABD\'nin çekimser tutumunu değiştirmesine gerekçe olarak \'\'İsrail\'e karşı ön yargı ve Golan Tepeleri sınırındaki askeri hareketliliği\'\' göstermişti. 

BM kararının \'\'artık anlamsız ve İsrail\'e karşı ön yargılı\'\' olduğunu ve tarafları barış anlaşmasına yaklaştırmayacağını savunan Haley, \'\'ABD, BM\'nin her yıl oylanan işe yaramaz Golan Tepeleri kararında artık çekimser kalmayacak ve hayır oyu kullanacak.\'\' ifadesine yer vermişti.

(AA/TUĞ/FEZ)

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