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11 Mayıs 2017 Perşembe 08:26

Abd Başkanı Trump, Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Görüşecek

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 Mayıs'ta ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'da ağırlanacağı bildirildi.

Abd Başkanı Trump, Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Görüşecek
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BEYAZ SARAY’DAKİ BULUŞMA 16 MAYIS’TA

Washington, 11 Mayıs 17 : Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 Mayıs'ta ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'da ağırlanacağı bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer adıyla yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkan Donald Trump, 16 Mayıs'ta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlayacak. Görüşmede iki lider, ikili ilişkilerin nasıl daha da güçlendirileceğini ve terörizmin her türüne karşı koymada iş birliğimizin nasıl derinleştirileceğini ele alacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Nisan'da basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, Çin ziyaretinin hemen ardından ABD'ye giderek 16-17 Mayıs tarihlerinde Trump ile görüşeceğini açıklamıştı.

(AA/RÇ/GÜL)

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