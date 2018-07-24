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Abd Başkanı Trump\'tan Ticaret Ve Gümrük Vergileri Açıklaması

New York, 24Temmuz 18 : ABD Başkanı Donald Trump, ticaret ve gümrük vergileri hakkında açıklamada bulundu. 

Abd Başkanı Trump\'tan Ticaret Ve Gümrük Vergileri Açıklaması

New York, 24Temmuz 18 : ABD Başkanı Donald Trump, ticaret ve gümrük vergileri hakkında açıklamada bulundu. 

24 Temmuz 2018 Salı 15:31
Abd Başkanı Trump\'tan Ticaret Ve Gümrük Vergileri Açıklaması
New York, 24Temmuz 18 : ABD Başkanı Donald Trump, ticaret ve gümrük vergileri hakkında açıklamada bulundu. 
Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yıllarca ticarette bize haksız muamele eden ülkelerin hepsi Washington\'a müzakere yapmaya geliyor. Bunun yıllar önce gerçekleşmesi lazımdı ama geç olsun, güç olmasın." ifadelerini kullandı. 
Trump, ayrıca, "Gümrük vergileri en harikası! ABD\'ye haksız muamele eden bir ülke ya ticaret müzakerelerinde adil bir anlaşma sağlamalı ya da gümrük vergileriyle vurulmalı. Bu kadar basit. Hatırlayın, biz soyulan \'kumbarayız\'. Her şey harika olacak." yorumunda bulundu. 
Trump, geçen hafta ABD\'nin CNBC kanalına verdiği özel mülakatta, Çin\'e 500 milyar dolar değerinde gümrük vergisi getirebileceğini söylemişti. 
Washington yönetimi, 2 hafta önce, Trump\'ın Çin\'in daha önceki tarifelerini misillemesi nedeniyle yüzde 10 gümrük vergisi getireceği 200 milyar dolarlık Çin menşeli ürünün listesini yayımlamıştı. Bundan önce ise ABD, Çin\'in adil olmayan ticari faaliyetlerine cevaben yaklaşık 34 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 25 tarife uygulamaya başladığını duyurmuştu.
(AA/AK/ŞEB)

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