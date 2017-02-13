Abd Başkanı Trump: '2 Şubat Ve 11 Şubat Tarihleri Arasında Abd'ye Alınan Göçmenlerin Yüzde 72'si Suriye, Irak, Somali, İran, Sudan, Libya Ve Yemen'den'

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye giriş yasağıyla ilgili başkanlık kararnamesinin askıya alınmasının ardından ülkeye gelen göçmenlerin büyük bir bölümünün kendisinin seyahat yasağı getirmek istediği ülkelerden olduğunu bildirdi.

Washington, 12 Şubat 17 (.): ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye giriş yasağıyla ilgili başkanlık kararnamesinin askıya alınmasının ardından ülkeye gelen göçmenlerin büyük bir bölümünün kendisinin seyahat yasağı getirmek istediği ülkelerden olduğunu bildirdi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, temyiz mahkemesinin kararını açıklamasının ardından ABD’ye girişlerin yüzde 72’sinin kendisinin seyahat yasağı getirdiği 7 Müslüman ülkenin vatandaşları tarafından yapıldığını belirtti.

Trump, “2 Şubat ve 11 Şubat tarihleri arasında ABD’ye alınan göçmenlerin yüzde 72’si Suriye, Irak, Somali, İran, Sudan, Libya ve Yemen’den.” ifadesini kullandı.

Başkan Trump, göreve geldikten kısa bir süre sonra 7 Müslüman ülke vatandaşlarına giriş yasağı getiren bir kararname imzalamıştı. Buna karşılık ise Washington eyaleti adına Başsavcı Robert Ferguson kararın aleyhine dava açarak, askıya alınmasına sebep olmuştu.

(AA/HA)