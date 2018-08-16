Abd Başkan Yardımcısı Pence’ten Brunson Mesajı

Washington, 16 Ağustos 18 : ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Twitter\'dan paylaştığı mesajda Rahip Brunson\'un serbest bırakılması çağrısını yineledi.





Amerikalılar\'ın Brunson için dua etmesini isteyen Pence, tweetwr mesajında şu ifadelere yer verdi:"Rahip Brunson Türkiye’de tutuklu masum bir insan ve hukuk kurallarına göre serbest kalması gerekir. Türkiye, Başkan Trump’ın kararlılığını test etmemeli. Trump, yurtdışında haksız yere tutuklanan Amerikalılar’ın Amerika’ya, eve dönmeleri konusunda kararlı.Başkan ve ben, Rahip Brunson’un serbest kalması ve ailesine, arkadaşlarıva ve Amerika’daki kilisesine dönmesi konusunda kararlı olmaya devam edeceğiz. Her Amerikalı Rahip Brunson ve eşi Noreen için, inançlı Brunson’un eve dönmesi için dua etmeli"(VOA/FG)