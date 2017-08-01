Abd Başkan Yardımcısı Pence Gürcistan'da...

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Gürcistan ve ABD askerleri ile bir araya gelen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "Biz ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte Rusya'yı istikrarı bozmayı durdurmaya çağırıyoruz." dedi.

ABD BAŞKAN YARDIMCISI PENCE: "BİZ ABD BAŞKANI TRUMP İLE BİRLİKTE RUSYA'YI İSTİKRARI BOZMAYI DURDURMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

GÜRCİSTAN CUMHURBAŞKANI MARGVELAŞVİLİ: "İNSANLARA SADECE GÜRCÜ OLDUKLARI İÇİN ZULMEDİLİYOR. GÜRCİSTAN BAĞIMSIZ OLMAK İSTEDİĞİ İÇİN TOPRAKLARININ YÜZDE 20'Sİ İŞGAL ALTINDA”

“RUSYA'NIN GÜRCİSTAN'DA KENDİ ÇİFTLİĞİNDE GİBİ DAVRANMAMASI İÇİN ULUSLARARASI TOPLUMUN ÇABALARI YETERSİZ KALDI”

Tiflis, 1 Ağustos 17 : Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Gürcistan ve ABD askerleri ile bir araya gelen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "Biz ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte Rusya'yı istikrarı bozmayı durdurmaya çağırıyoruz." dedi.

Başkent Tiflis'te resmi temaslarda bulunan ABD Başkan Yardımcısı Pence ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Marvelaşvili, ülkede devam eden "Noble Partner 2017" çok uluslu tatbikatına katılan Gürcü ve Amerikalı askerlerle bir araya geldi.

Başkentteki bir askeri havalimanında düzenlenen törende konuşan Pence, ABD yönetimi olarak Gürcistan'ın savunma kapasitesini güçlendirmek için destek vereceklerini belirterek, "ABD, bağımsızlığa kavuştuğundan beri Gürcistan'ın yanında. Savunma imkanlarınızı güçlendirmek, demokrasinizi derinleştirmek için Başkan Trump yönetimi yanınızda olmaya devam edecek." şeklinde konuştu.

Gürcistan'ın NATO ile entegrasyon sürecine değinen Pence, "Eminim bir gün biz sizinle NATO müttefiği olacağız." ifadesini kullandı.

Pence, Rusya'nın Gürcistan'ın Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinde uyguladığı işgal politikasına tepki göstererek, "Biz ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte Rusya'yı istikrarı bozmayı durdurmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

Ayrıca Pence, Trump yönetiminin ABD Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek için daha fazla bütçe ayıracağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Margvelaşvili, ziyareti nedeniyle Pence'e teşekkürlerini bildirerek, "Egemenliğimizi, bağımsızlık ve toprak bütünlüğümüzü, Avrupa ve Avrupa-Atlantik hedeflerimizi desteklediğiniz için de çok teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Gürcistan'ın toprak bütünlüğü konusuna değinen Margvelaşvili, "İnsanlara sadece Gürcü oldukları için zulmediliyor. Gürcistan bağımsız olmak istediği için topraklarının yüzde 20'si işgal altında. Rusya'nın Gürcistan'da kendi çiftliğinde gibi davranmaması için uluslararası toplumun çabaları yetersiz kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Pence ve beraberindeki heyet, askeri törene katılmadan önce Gürcistan Ortodoks Kilisesi Patriği 2. İlia ile Tiflis'teki Sioni Kilisesi'nde bir araya geldi.

Pence, temaslarının ardından Karadağ'a hareket etti.

(AA/SEL)