Abd, Atlas Okyanusu'nda Petrol Ve Doğalgaz Arama Faaliyetleri İçin Şirketlerin Başvurularını Değerlendiriyor

ABD'de Başkan Donald Trump hükümetinin, Atlas Okyanusu'nda petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri için 6 Amerikalı şirketin başvurusunu incelemeye başladığı duyuruldu.

New York, 11 Mayıs 17 ABD'de Başkan Donald Trump hükümetinin, Atlas Okyanusu'nda petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri için 6 Amerikalı şirketin başvurusunu incelemeye başladığı duyuruldu.

ABD İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Trump'ın "Önce Amerika Enerji Stratejisi" kapsamında, ABD'nin Atlas Okyanusu bölgelerinde sismik ve jeolojik faaliyetlerle enerji kaynakları aranması için 6 şirketin başvurularının incelenmeye başlandığı bildirildi.

Söz konusu bölgelerde 30 yıldır jeolojik ve sismik araştırma faaliyetleri yapılmadığına dikkat çekilen açıklamada, sismik arama faaliyetlerinin Atlas Okyanusu'ndaki canlılara zarar vermeyeceği kaydedildi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, çevresel kaygılardan dolayı, ülkenin kutup bölgelerinde yer alan Chukchi ve Beaufort denizleri, Batı ve Orta Meksika Körfezi ile Orta ve Güney Atlas Okyanusu bölgelerinde petrol ve doğalgaz arama-üretim faaliyetlerini yasaklamıştı.

Buna karşın Trump ise 28 Nisan'da imzaladığı bir kararnameyle ABD İçişleri ve Ticaret bakanlıklarına petrol ve doğalgaz arama-üretim faaliyetlerinin yasak olduğu bölgelerin yeniden değerlendirilmesi emrini vermişti.

- Senatodan Trump aleyhine karar

Öte yandan, ABD Senatosu bugün yaptığı oturumda, Trump hükümetinin teklif ettiği "enerji şirketlerinin metan gazı salınımını azaltması" yasasının iptalini 49'a karşı 51 oyla reddetti.

Oylamada, Cumhuriyetçi Partinin önde gelen isimlerinden Arizona Senatörü John McCain ve iki Cumhuriyetçi senatörün Trump hükümeti aleyhine oy kullanması dikkat çekti.

Obama döneminde geçirilen söz konusu yasa, enerji şirketlerinin ülkede petrol ve doğalgaz arama-üretim faaliyetleri sırasında çevreye yayılan metan gazı salınımını sınırlamasını zorunlu kılıyor.

Trump, seçim kampanyası sırasında, enerji şirketleri üzerindeki düzenlemeleri azaltacağını vadetmişti. Söz konusu yasanın iptali ABD Temsilciler Meclisinde şubat ayında kabul edilmişti.

(AA/RÇ/ÖK)

