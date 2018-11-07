Abd Ara Seçimlerinden Sonra Trump\'ın İşi Daha Zor

Ankara, 7 Kasım 18 : ABD\'de yapılan ara seçimlerde Demokrat Partinin 8 yıl sonra Kongrenin bir kanadında çoğunluğu yeniden alması, Cumhuriyetçilerin ise diğer kanatta çoğunluğunu pekiştirmesi her iki taraf için de kazanım anlamı taşıyor. Ancak Temsilciler Meclisinde artık çoğunluğun Demokratlarda olması ABD Başkanı Donald Trump\'ın işini zorlaştıracak gibi görünüyor.

ABD\'de seçmenler, 100 sandalyeli Senatodaki 35 sandalye ile Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı için sandık başına gitti. Bu seçimler önemliydi çünkü iki partili ABD siyasetinde başkanın mensup olduğu partinin Kongredeki durumu, ABD Başkanı\'nın ülkeyi yönetirken ne kadar rahat ya da sıkıntılı olacağını da belirliyor.

Resmi olmayan sonuçlara göre, iki kanatlı Kongrenin Temsilciler Meclisinde çoğunluğu Demokrat Parti ele geçirdi. Senatoda ise daha önce 51-49 olan Cumhuriyetçilerin çoğunluğu en az 3 Cumhuriyetçi sandalye eklenerek devam etti.

İlk değerlendirmelerde bu sonuç Amerikan siyasetinde yeni bir dönemeç olarak görülüyor. Bunun sinyalini, 2010\'da Temsilciler Meclisinde çoğunluğu yitiren Demokrat Partinin Temsilciler Meclisindeki lideri Nancy Pelosi, dün gecenin sonuçlarını yorumlarken "Yarın Amerika\'da yeni bir gün olacak." diyerek verdi.

Cumhuriyetçilerin Senatodaki sandalye sayısını artırması parti açısından başarı olarak yorumlanıyor. Demokratlar ise Temsilciler Meclisinde çoğunluğu yeniden ele geçirdiği için "seçimin kazananı" sayılıyor.

Bu sonuçları değerlendirirken Temsilciler Meclisinin tamamı, Senatoda ise sadece 35 üyelik için seçim düzenlendiğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. 35 yeni senatörün belirleneceği seçim bölgelerinin çoğunluğunun da coğrafi olarak zaten Cumhuriyetçilerin lehine sonuç çıkması beklenen yerler olduğu yorumu yapılıyor. Yani seçim haritasının büyük kısmının zaten aslında Trump\'ın popülaritesini koruduğu ve Cumhuriyetçilerin kazanması muhtemel yerlerden oluştuğu, bu nedenle Cumhuriyetçilerin Senatodaki kazanımının beklendiği belirtiliyor.

Demokratlar için bu seçimin sonuçları "büyük bir kazanım". Ancak sonraki ara seçimde Senatoda çoğunluğu ele geçirmeleri bugünden sonra daha zora girmiş görünüyor. Yine de artık Washington\'da Demokrat Partinin Cumhuriyetçi Parti kadar olmasa da birçok konuda söz hakkı bulunuyor. Cumhuriyetçiler ise Senatoda çoğunluğu sağlamlaştırarak önemli kazanım elde etmiş oldu.

TRUMP\'IN İŞİ ZORLAŞTI

Yine de bu sonuçlarla ABD siyasetinde Cumhuriyetçi Partinin baskın durumu sona ermiş olmasa bile hakimiyeti zedelendi. Artık Cumhuriyetçi Partinin adayı olarak seçime giren ve 2016\'da Beyaz Saray\'a oturan ABD Başkanı Donald Trump ile dün geceye kadar Kongrede hakim durumdaki Cumhuriyetçilerin işleri biraz daha zora girmiş oluyor.

ABD Başkanı Trump\'ın, Kongreden geçirmek istediği yasalarda bundan böyle eli daha önceki dönemde olduğu kadar rahat olmayacak. Demokratlar artık Cumhuriyetçi Partinin Kongredeki yasama gündemini bloke edebilecek. Sağlık reformu, vergi kesintileri gibi birçok konuda Cumhuriyetçi Partinin ve Trump\'ın çıkarmak istediği yasalar Temsilciler Meclisinde Demokratların engeline takılabilecek.

Ayrıca Temsilciler Meclisindeki birçok komitede kontrol Demokrat Partide olacak. Bu sayede Demokratlar komite oturumları düzenleyebilecek ve komitelere ifade vermek üzere birçok kişiyi çağırabilecek. Bu komitelerin örneğin Trump yönetiminin kararları ya da faaliyetlerini soruşturmaya yönelik oturumlar düzenleme imkanı bulunuyor.

Dolayısıyla Trump\'ın bütçe ve harcamaları, Rusya\'nın ABD seçimlerine müdahalesi ya da Trump\'ın Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği ve yeni onay alan Brett Kavanaugh hakkındaki cinsel saldırı suçlamaları gibi konular Temsilciler Meclisindeki komitelerde soruşturulabilecek.

Bunlar dışında Trump\'ın yeni dönemde önemli yönetim pozisyonlarına yapacağı atamalar da Temsilciler Meclisi engeline takılabilir. Birçok önemli pozisyon için ABD Başkanı\'nın gösterdiği adayların Kongreden onay alması gerekiyor. Adaylar Kongredeki komitelerde tabiri yerindeyse "sorguya çekiliyor" ve onay alırlarsa göreve başlayabiliyor.

Yeni dönemde Temsilciler Meclisinden onay alması gereken Trump\'ın adaylarının işinin zor olacağı tahmin ediliyor.

DIŞ POLİTİKADA ÇOK BÜYÜK ETKİ BEKLENMİYOR

Dış politika konularında yeni dönemde önemli bir değişiklik ihtimali şimdilik düşük. Ancak bazı konularda Demokratların Trump\'ı sıkıştırmaya çalışacağını göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Buna örnek olarak Yemen gösteriliyor. Trump yönetiminin Suudi Arabistan\'a desteği ve Yemen\'deki savaşta çok sayıda kişinin ölümü, açlık ve kıtlık gibi sebeplerle Demokratların konuyu daha fazla gündemde tutmaya çalışacağı tahmin ediliyor.

Seçim öncesinde de Demokrat adaylar bu konuları gündeme getiriyor ve Trump yönetimi ile Cumhuriyetçi politikaları eleştiriyordu. Yemen konusunda Demokrat Parti\'nin Trump\'ı zorlayabileceği ve Suudi Arabistan\'a desteği kesmesini isteyebileceği ifade ediliyor. Bu da ABD\'nin müttefikleriyle ilişkilerinde ortaya çıkabilecek sıkıntılara işaret ediyor.

(AA/FG)