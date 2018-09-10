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"abd Afganistan İle İlgili 17 Yıldır Yanlış Bilgi Paylaşmış"

New York, 10 Eylül 18 (.): New York Times gazetesi, ABD\'li yetkililerin, Afganistan\'da 17 yıldır sahadaki durum konusunda yanlış bilgiler içeren raporlar yayımladığını ileri sürdü.  

"abd Afganistan İle İlgili 17 Yıldır Yanlış Bilgi Paylaşmış"

New York, 10 Eylül 18 (.): New York Times gazetesi, ABD\'li yetkililerin, Afganistan\'da 17 yıldır sahadaki durum konusunda yanlış bilgiler içeren raporlar yayımladığını ileri sürdü.  

10 Eylül 2018 Pazartesi 05:31

New York, 10 Eylül 18 (.): New York Times gazetesi, ABD\'li yetkililerin, Afganistan\'da 17 yıldır sahadaki durum konusunda yanlış bilgiler içeren raporlar yayımladığını ileri sürdü.  

New York Times\'ın haberinde, ABD\'li yetkililerin, 2001 yılından bu yana Afganistan\'daki durumun ilerleyişine dair abartılı ve yanlış raporlar yayımlayarak kamuoyunu yanlış yönlendirdiği belirtildi.

ABD\'nin, Afgan hükümetinin ülkenin yüzde 56\'sını kontrol altında tuttuğunu ileri sürdüğüne işaret edilen haberde, bunun aksine hükümetin sadece yüzde 29\'luk bir kısmı kontrol ettiği kaydedildi.

Afganistan\'daki çatışmalarda 2 bin 200 ABD askerinin öldüğüne ve ABD\'nin Talibanla mücadele ve ülkeyi yeniden inşa etmek için 840 milyar dolar harcadığına işaret edilen haberde, bu rakamın İkinci

Dünya Savaşı\'nın ardından Avrupa\'nın yeniden inşası için Marshall Planı çerçevesinde harcanan rakamdan daha fazla olduğu vurgulandı.

Bu yatırımın ABD\'lilerin tepkisini çektiğine, bu nedenle de ABD hükümetinin Taliban\'ın yenildiği şeklinde bir tablo çizdiğine değinilen haberde, halka yansıtılanın aksine, 2017\'den bu yana Taliban\'ın ABD\'nin işgalinden beri en fazla Afgan toprağını elinde tuttuğu belirtildi. 

Haberde, ABD\'nin sadece savaşın ilerleyişi konusunda değil, Afganistan\'daki yaşam koşulları konusunda da yanlış bilgiler paylaşıldığı belirtildi.

ABD hükümetinin 2010\'da yayımladığı bir raporda, Afganların ortalama yaşam süresinin 63 olduğunun belirtildiğine dikkati çekilen haberde, Dünya Sağlık Örgütü\'nün (DSÖ) 2009\'daki raporunda bu ülkede ortalama yaşam süresini 48 olarak verdiği, küçük yaştaki çocukların ölüm oranının yüksek olduğu bilgisini paylaştığı kaydedildi.

Ayrıca ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı\'nın (CIA) geçen yılki raporunda da Afganlıların yaşam süresinin 51 olduğunun belirtildiği aktarıldı. 


(AA/FEZ)

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