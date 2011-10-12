ABD’den İran’a suikast suçlaması

Obama yönetimi, İran ve Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü’nü, Suudi Arabistan’ın ABD Büyükelçisi Adil el Cübeyir’e yönelik bir suikast planını desteklemekle suçladı.Obama yönetimi yetkilileri, el Cübeyir’in suikast için Meksika’daki uyuşturucu kartellerine bağlı tetikçileri kullanmak istediğini öne sürdü. ABD’li yetkililer, suikastı gerçekleştireceğine inanılan iki tetikçiden birinin geçen ay tutuklandığını, diğerinin de İran’da olduğunu tahmin ettiklerini belirtti. Şüphelilerin adları, ABD ve İran vatandaşı olan 56 yaşındaki Mansur Erbabsiyar ve Kudüs Gücü üyesi olduğu belirtilen Gülam Şakuri olarak açıklandı.

ABD tarafından öne sürülen iddia, Washington ile Tahran arasında yeni bir krize neden olurken, Obama yönetimi birçok kez yaptırımlara maruz kalan İran’a yönelik yeni ceza mekanizmaları arayışına girdi. ABD ŞAŞKIN Adalet Bakanlığı tarafından detayları ortaya çıkarılan suikast planı, İran’ın ABD topraklarındaki hedeflere saldırmak konusunda hiç olmadığı kadar cesurlaştığına işaret ederken, ABD’li yetkilileri şaşkına çevirdi. Washington, geçtiğimiz ay da İran’ın ABD karasularına donanma gemileri gönderme tehdidini savurmasıyla benzer bir şaşkınlık yaşamıştı. Eski bir istihbarat uzmanı olan Matthew Levitt, “Bana kalırsa bu plan İran’ın çaresizliğini gösteriyor…

Köşeye sıkışmış olduklarını hissediyorlar” dedi. Diğer analistler ise iddia edilen suikast planının çok aceleye getirilmiş olduğuna dikkat çekerek, İran’ın normalde son derece temkinli olan dini liderlerinin planı destekleyip desteklemedikleri, hatta plandan haberdar olup olmadıkları konusunda şüpheleri olduğunu belirtti.

“PLAN İRAN’DA HAZIRLANDI” Bir dönem Ortadoğu’da görev yapan eski CIA ajanı ve İran uzmanı Robert Baer, “Belki de Tahran’da gerçekten bazı şeyler yolunda gitmiyor veya ortalığı karıştırmak isteyen radikal bir grup söz konusu… Ancak Kudüs Gücü’nün bu planla ilgili olduğunu sanmıyorum. Eğer onlar birinin peşine düşmüş olsalardı, o kişi çoktan ölmüş olurdu” ifadesini kullandı. Bazı eski ve yeni ABD’li yetkililer ise, iddia edilen suikast planının, Tahran rejiminin ve Devrim Muhafızları’nın en üst seviyelerindeki isimler tarafından hazırlanmış olduğuna inanıyor. Yetkililer bu düşüncelerini, bu tür uluslararası bir planın çok maliyetli ve karmaşık olmasına dayandırıyor. Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi’nden Mike Rogers, “Mantıklı bir insan, böyle bir plandan Devrim Muhafızları, Kudüs Gücü ve sivil hükümetin haberinin olması gerektiğini bilir” yorumunu yaptı.

“PLANIN ARKASINDA KUDÜS GÜCÜ OLAMAZ” Rogers, “Bu plan İran’ın gittikçe daha da arsız hale geldiğini gösteriyor… Plan onlar için tek fiyatına satılan iki parça eşya gibi: Suudi büyükelçiyi öldür ve bu olayı bizim topraklarımızda, başkent Washington’da gerçekleşti diyerek ABD’yi utandır” dedi. Obama yönetiminden yetkililer ise Suudi Arabistan Büyükelçisi’nin öldürülmesini amaçladığı ileri sürülen suikast planını “acemi ajanların değil, üst düzey bir operasyon” olarak kabul ettiklerini belirtti. Bir yetkili, Kudüs Gücü’nün Irak, Lübnan ve diğer stratejik bölgelerdeki rolüne değinerek, “ABD, Kudüs Gücü hakkında ciddi endişelere sahip olmak için yeni sebeplere ihtiyaç duymuyor… Ancak ABD topraklarında yapılması amaçlanan bu eylem, endişelerimizi ciddi şekilde artırdı ve biz bunu uluslararası yasaların açıkça ihlal edilmesi olarak görüyoruz” dedi.

İRAN SUÇLAMALARI REDDETTİ İran, ABD’nin Suudi Arabistan elçisine yönelik suikast planı hazırladığı yönündeki iddiayı reddetti. ABD Başkanı Barack Obama ise suikast planını “ABD ve uluslararası yasaların açıkça ihlali olarak” belirtirken, Suudi Arabistan planın “alçakça” olduğunu ifade etti. Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ise Reuters’a verdiği röportajda, İran’a yaptırım uygulanması konusunda çekimsre kalan ülkelerin artık “bir adım ileri gideceğini umduğunu” söyledi. Bir basın toplantısı düzenleyen FBI Başkanı Robert Mueller, “uluslararası görüşmeler, Meksika uyuşturucu karteli ve Suudi elçinin Washington’daki bir restoranda havaya uçurulmasını” içeren planın, Hollywood filmlerine benzediğini söyledi.

ULUSLARARASI SEYAHAT UYARISI Dışişleri Bakanlığı, İran’a yönelik suikast iddiasının otaya çıkarılmasının ardından, dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlarına seyahat uyarısı yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “suikast planının, İran’ın belli ülkelerdeki diplomatları terör eylemleriyle hedef alabileceğine işaret ettiği” ifade edildi.