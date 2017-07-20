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20 Temmuz 2017 Perşembe 07:40

ABD Yüksek Mahkemesi’nden Vize Yasağına İlişkin Karar...

ABD Yüksek Mahkemesi, Donald Trump yönetiminin, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülkeden yapılacak yeni vize başvurularında aranacak &#34;aile bağları&#34; şartının kapsamının genişletilmesi talebine ilişkin ret kararı verdi.

ABD Yüksek Mahkemesi'nden Vize Yasağına İlişkin Karar...
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YÜKSEK MAHKEME, TRUMP YÖNETİMİNİN VİZE YASAĞI UYGULANACAKLARIN KAPSAMININ GENİŞLETİLMESİ TALEBİNİ REDDETTİ

BU KARARLA, ABD'DE AİLE BAĞLARI BULUNAN BÜYÜKANNE, BÜYÜKBABA, TORUN, KAYINBİRADER, ELTİ, TEYZE, YEĞEN VE KUZENLERİN YASAK KAPSAMINA GİRMEYECEĞİ KESİNLEŞTİ

 ABD Yüksek Mahkemesi, Donald Trump yönetiminin, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülkeden yapılacak yeni vize başvurularında aranacak "aile bağları" şartının kapsamının genişletilmesi talebine ilişkin ret kararı verdi.

Yüksek Mahkeme, kararıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Mahkemenin 26 Haziran'da aldığı kararın halen geçerli olduğu kaydedilen açıklamada, ABD Adalet Bakanlığının yeniden değerlendirme talebinin reddedildiği bildirildi.

Buna göre, 26 Haziran'da Trump'ın vize yasağına "yakın aile bağı" şartı getirerek kısmen uygulama imkanı veren Yüksek Mahkeme kararı, daha sonra Hawaii federal yargıcının vize alacakların kapsamını düzenlediği haliyle yürürlükte kalmaya devam edecek.

Kararla, "yakın aile bağına" sahip büyükanne, büyükbaba, torun, kayınbirader, elti, teyze, yeğen ve kuzenlerin, vize yasağı kapsamına girmeyeceği kesinleşti.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Hawaii Başsavcısı Douglas Chin, "Bu karar bizim haklılığımızı ispatlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hawaii'deki Bölge Mahkemesi Hakimi Derrick Watson, 14 Temmuz'da, Trump yönetiminin vize yasağının kapsamını daraltan bir karara imza atmıştı.

Yüksek Mahkeme, ABD'de "hakiki aile bağları' bulunanların ülkeye girişine izin verilebileceğini belirtirken, Trump yönetimi, buna büyükanne ve büyükbabaların, torunların, kayınbirader ve eltilerin, teyze, yeğen ve kuzenlerin dahil edilmemesi kararı almıştı.

Watson ise Trump yönetiminin bu kararının sayılan kişilere uygulanamayacağına hükmetmişti. Watson'ın kararını Yüksek Mahkemeye taşıyan ABD yönetiminin talebinin mahkeme tarafından reddedilmesiyle, söz konusu kişilerin ülkeye girişine engel kalmamış oldu.

ABD'de Yüksek Mahkeme, haziranda Trump tarafından alınan ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke (Suriye, Libya, Somali, İran, Yemen ve Sudan) vatandaşlarına vize yasağı getiren kararnamesinin bazı bölümlerinin uygulanabilmesine hükmetmişti.

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