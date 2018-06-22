ABD: YPG Münbiç'ten kesinlikle ayrılacak
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, YPG’nin yol haritası çerçevesinde kesinlikle Münbiç’ten ayrılacağını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, gerçekleştirdiği basın toplantısında Türkiye ile ABD arasında kararlaştırılan Münbiç yol haritası ve bölgede bulunan YPG unsurlarına dair açıklamalarda bulundu. Sözcü Nauert, YPG'nin, yol haritası çerçevesinde kesinlikle Münbiç'ten ayrılacağını belirtti.
Mevlüt Çavuşoğlu'nun Birleşmiş Milletler gözetiminde bulunan Mahmur Kampında PKK'ya müsaade edilmesi durumunda Türkiye'nin müdahale edeceği açıklaması sorusuna da cevap vermemeyi tercih eden Nauert konuyu 'NATO müttefikimiz olan Türkiye ile çalışmaya devam edeceğiz' diyerek sonlandırdı.