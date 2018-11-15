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ABD yönetiminin “Gülen'in iadesi üzerinde çalıştığı” iddiası

ABD yönetiminin “Gülen'in iadesi üzerinde çalıştığı” iddiası

15 Kasım 2018 Perşembe 19:09
ABD yönetiminin “Gülen'in iadesi üzerinde çalıştığı” iddiası

ABD yönetiminin, “Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayından sonra Türkiye'yi yatıştırmak” için Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin yasal yolları araştırdığı iddia edildi.

Amerikan NBC News kanalının haberine göre, Donald Trump yönetimi, Kaşıkçı cinayetinin ardından Türkiye ile ilişkileri üzerine nasıl bir adım atabileceğini araştırıyor.

Carol E. Lee, Julia Ainsley ve Courtney Kube imzalı habere göre, Kaşıkçı cinayetinin ardından Türkiye'yi yatıştırmak için nasıl bir yol izleyeceğini değerlendiren Beyaz Saray, Adalet Bakanlığı, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığına "Gülen'in yasal olarak iadesi" konusunu çalışmaları için talimat verdi.

Amerikalı 2 yetkili ile konuyla ilgili bilgi sahibi 2 isme dayandırılan bu iddiaya göre, Trump yönetimi, Adalet Bakanlığı ile FBI'dan "Türkiye'nin iade dosyasını yeniden açması", İç Güvenlik Bakanlığından da "Gülen'in yasal statüsü" konusunda bilgi istedi.

Haberde, Beyaz Saray'ın özellikle Gülen'in ABD'deki yasal statüsünü öğrenmek istediği belirtildi, ismi açıklanmayan 2 kaynağa dayandırılarak "Gülen'in ABD'de kalıcı oturma izni sağlayan Yeşil Kart (Green Card) sahibi olduğu" ifade edildi.

Haberde ayrıca, konuyla ilgili talimatı duyan ABD'li yetkililerin, "talebin ciddi olduğunu anladıklarında öfkelendikleri" ileri sürüldü.

Konuyla ilgili Beyaz Saray'dan ve diğer kurumlardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

ABD yönetimi son olarak, gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle, Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın eski başdanışmanı Suud el-Kahtani ve Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Katibi'nin de aralarında bulunduğu 17 Suudi hakkında yaptırım kararı almıştı.

Son Güncelleme: 15.11.2018 22:19
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