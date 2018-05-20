ABD yine teröristlerin yanında ama…

Bir yandan ABD’nin Suriye'den çekilmesinin ilk adımlarını attığı yorumları yapılırken, diğer yandan da Amerikalı yetkililer teröristlerin kontrol ettiği Menbiçe gitti.

Terör örgütü DAEŞ karşıtı uluslararası koalisyondan yetkililer, Cuma günü Menbiç'’e giderek terör örgütü PKK'nın başını çektiği SDG'li yetkililerle görüştü.

Terör örgütünün yayın organları, Uluslararası Koalisyon Sözcüsü General James Gerard’ın da Amerikan heyetinde olduğunu ifade etti.

Teröristlere göre, Amerikalılar Menbiç’te kalarak SDG’yle birlikte çalışmaya devam edeceklerini öne sürdü.

ABD, iç savaş ülkesi Suriye'de Türkiye'nin karşı çıkmasına rağmen yıllardır YPG ile işbirliği yapıyor. YPG'liler, 2016 yazında bir diğer terör örgütü DAEŞ’in çıkarıldığı Menbiç'e yerleşti ve Washington defalarca söz vermesine rağmen YPG'lilerin ilçeden ayrılmasını sağlamadı.

ABD çekiliyor mu?

Diğer yandan, ABD’nin Suriye’nin kuzeybatısına yönelik tüm yardımları kesme kararı aldığı iddia edildi. Amerikan medyasında, bu sürecin ABD’nin Suriye’den çekilmesinin ilk adımı olacağı yorumları yapılıyor.

Trump, daha önce de Dışişleri Bakanlığının Suriye Demokratik Güçleri (SDG) çatısı altındaki YPG/PKK terör örgütünün kontrolündeki kuzeydoğu Suriye’ye yapmayı planladığı 200 milyar dolarlık yardımı durdurmuş ve bu yardımın tekrar incelenmesi talimatını vermişti. ABD Savunma Bakanlığı ve ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyon ise, SDG’ye askeri yardım yapmaya devam ediyor.