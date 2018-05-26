ABD'yi korkutan Rusya haberi

ABD'li CNBC televizyonu, Rusya'nın yeni nesil füze savunma sistemi olan S-500'ü gizli olarak gerçekleştirdiği denemede başarıyla test ettiğini duyurdu...

ABD'li CNBC televizyonu, Rusya'nın yeni nesil füze savunma sistemi olan S-500'ü gizli olarak gerçekleştirdiği denemede başarıyla test ettiğini duyurdu.



ABD kaynaklı televizyon CNBC'nin haberine göre Rusya'nın yeni nesil füze savunma sistemi S-500, Rusya tarafından gizli olarak gerçekleşen denemede başarıyla test edildi.



Sputnik’in aktardığı habere göre dünyanın en uzun menzilli füze savunma sistemi olan S-500, yaklaşık 480 kilometre uzaklıktaki hedefi vurdu. S-500 önceki testlerde 400 kilometre mesafedeki hedefleri vurmuştu.



ABD UÇAKLARINI VURABİLİR



Haberde, ", 'karadan havaya' füze sisteminin hipersonik füzeler, hava araçları ve insansız hava araçları ile ABD'li F-22 ve F-35 gibi savaş uçaklarını önleyebileceğini doğruladı. S-500, Kremlin'in birkaç hedefe nokta atışı yapma imkanlarını arttıracak" dendi.'Karadan havaya' savunmaolan S-500, artırılmış menzil ve irtifa potansiyeli sayesindefüzeler dışında uçak vegibi aerodinamik hedefleri ve kruz füzelerini vurma yeteneğine sahip.S-500, özellikleri açısından selefi S-400 ve ABD yapımı muadili Patriot Advanced Capability 3 sistemlerinin oldukça üstünde olacak.