banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
216.908
DOLAR
5.4646
STERLİN
7.1096
EURO
6.2250
Süt bedelleri ödendi
SÜT BEDELLERİ ÖDENDİ
7 bin 37 araç sürücüsü kontrol edildi
TRAFİK KONTROLLERİ
DAÜ'de yangın
DAÜ'DE YANGIN
DAÜ yurdunda yangın 3 kişi hastaneye kaldırıldı
DAÜ YURDUNDA YANGIN
banner282
Flaş Haber
DAÜ'de yangın
Kapat

ABD, yeni İran yaptırımlarını uygulamaya başladı

ABD, yeni İran yaptırımlarını uygulamaya başladı

05 Kasım 2018 Pazartesi 07:58
ABD, yeni İran yaptırımlarını uygulamaya başladı

ABD YÖNETİMİ, İRAN'IN ENERJİ, FİNANS VE DENİZ TAŞIMACILIĞI SEKTÖRLERİNİ KAPSAYAN YENİ YAPTIRIM PAKETİNİ, WASHINGTON SAATİ İLE 00.01 (TSİ 08.01) İTİBARIYLA RESMEN HAYATA GEÇİRDİ

ABD yönetimi, 2015'te nükleer anlaşma çerçevesinde kaldırdığı İran yaptırımlarının enerji, finans ve deniz taşımacılığı sektörlerini kapsayan ikinci bölümünü de uygulamaya başladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesi nedeniyle kademeli olarak geri getirilen İran yaptırımlarının ikinci ve son paketi, Washington saati ile 00.01 (TSİ 08.01) itibarıyla resmen yürürlüğe girdi.

İran Ulusal Petrol Şirketi ve iştiraklerinin uluslararası faaliyetleri kısıtlayacak yaptırımlarla, büyük ölçüde petrol ihracatına dayanan ülke ekonomisinin can damarını kesmeyi hedefleyen ABD yönetimi, yabancı finansal kuruluşların İran Merkez Bankası ve İranlı diğer bankalarla işlem yapmasını da yaptırımlara tabi hale getirdi.

Ayrıca, bankalar arasındaki uluslararası fon transferlerini düzenleyen SWIFT (SocietyforWorldwideInterbank Financial Telecommunication) sisteminin, ambargo uygulanan tüm İranlı finans kuruluşlara kapatılmaması halinde ABD’nin yaptırımlarına maruz kalacağı bildirildi.

Bugün itibariyle hayata geçen ikinci yaptırım paketi çerçevesinde ülkenin liman işletmecileri, tersaneleri ve deniz taşımacılığı sektörü ambargo kapsamına alınırken, İran İslam Cumhuriyeti Gemicilik Şirketi (IRISL), İran Güney Gemicilik Hattı Şirketi ve iştirakleri ABD Hazine Bakanlığı’nın kara listesine eklendi.

“TÜRKİYE MUAFİYET GÖSTERİLECEK ÜLKELER ARASINDA”

Bu arada, ABD yönetimi, Cuma günü İran’dan petrol ithalatını düşürmekle birlikte sıfırlayamayan 8 ülkeye ilgili yaptırımlardan geçici muafiyet tanınacağını duyurmuştu. Ülke isimlerinin ise ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompoe ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin tarafından resmen bugün açıklanacağı bildirilmişti.

Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez cuma günü, "Türkiye'nin muafiyet gösterilecek ülkeler arasında olduğunu biliyoruz. Ancak detaylar elimize ulaşmadı." açıklamasını yapmıştı.

İLK YAPTIRIM PAKETİ 7 AĞUSTOS'TA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

ABD Başkanı Trump, selefi Barack Obama tarafından 2015 yılında İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya ve Çin ile birlikte imzalanan nükleer anlaşmadan, ülkesini 8 Mayıs'ta çekmişti. Bu kararın ardından Washington yönetimi, İran'a yönelik ilk yaptırım paketini 7 Ağustos’ta yürürlüğe koymuştu.

İlk yaptırım paketi, İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum ve kömür gibi metallerle ticaret yapmasını ve yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini yaptırımlara tabi hale getirmişti.

 

Son Güncelleme: 05.11.2018 11:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bate Üst Üste 13. Kez Şampiyon
Bate Üst Üste 13. Kez Şampiyon
"yemen'de Her 10 Dakikada 1 Çocuk Ölüyor"
Neil Armstrong'un eşyaları 7,4 milyon dolara satıldı
Neil Armstrong'un eşyaları 7,4 milyon dolara satıldı
Pompeo: “Hesap soracağız“
Pompeo: “Hesap soracağız“
Bağdat'ta Patlamalar: 8 Ölü, 16 Yaralı
Bağdat'ta Patlamalar: 8 Ölü, 16 Yaralı
Endonezya'da Denize Düşen Uçağa Ait Karakutudaki Verilere Erişildi
Endonezya'da Denize Düşen Uçağa Ait Karakutudaki Verilere Erişildi
Ikby'nin Ham Petrol İhracatı 400 Bin Varile Ulaştı
Ikby'nin Ham Petrol İhracatı 400 Bin Varile Ulaştı
İtalya'da Sel: 10 Ölü
İtalya'da Sel: 10 Ölü
Çin'de Gişede Bekleyen Araçlara Tır Çarptı: 15 Ölü
Çin'de Gişede Bekleyen Araçlara Tır Çarptı: 15 Ölü
ABD'nin İran yaptırımlarının ikinci adımı yarın başlıyor
ABD'nin İran yaptırımlarının ikinci adımı yarın başlıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim