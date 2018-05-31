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ABD'ye karşı birleştiler! Peş peşe açıklamalar

Kanadave Meksika  ABD'nin uygulayacağı ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisine karşı tedbirlerle cevap verdi. 

ABD'ye karşı birleştiler! Peş peşe açıklamalar

Kanadave Meksika  ABD'nin uygulayacağı ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisine karşı tedbirlerle cevap verdi. 

31 Mayıs 2018 Perşembe 23:32
ABD'ye karşı birleştiler! Peş peşe açıklamalar

ABD'ye karşı birleştiler! Peş peşe açıklamalar

ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik ek gümrük tarifelerini, 1 Haziran’dan itibaren AB, Kanada ve Meksika’ya da uygulayacağı bildirildi. Başta Avrupa olmak üzere Trump'ın bu kararına tepki yağıyor.

Alman yetkililer, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik uygulamaya koyacağı ilave gümrük vergilerine tepki gösterdi.

Maas'ın Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, "Önce Amerika, tutumuna cevabımız yalnızca 'Birleşik Avrupa' olabilir. ABD’nin AB’ye yönelik çelik ve alüminyumyönelik ilave gümrük vergisi uygulamaya koymasını anlayamıyoruz ve bunu kabul etmiyoruz. AB karşı tedbirlerle uygun şekilde cevap vermeye hazırdır." değerlendirmesinde bulundu.

FRANSA: BU BÜYÜK BİR HATA

Fransa  Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ek vergiuygulaması kararının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, bunun büyük bir hata olduğunu söyledi. 

Macron,Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'de kararla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD yönetiminin ek vergi kararından esef duyduğunu dile getiren Macron, "Karar, ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Fransa'nın kabul ettiği uluslararası ticaret kurallarına aykırıdır. Bu nedenle hukuka aykırı olduğu için karara itiraz edeceğiz ve cevap vereceğiz." dedi.

Macron, ABD'nin kararı karşısında sessiz kalmalarının mümkün olmadığını belirterek, bu kararla başka alanlarda başlatılması beklenen diğer müzakerelerin de yolunun kapandığına işaret etti.

İSVEÇ'TEN DE TEPKİ GELDİ

İsveç Avrupa Birliği (AB) ve Ticaret Bakanı Ann Lind, İsveç''in ABD'ye yılda 4 milyar dolar çelik ihracat ettiğini belirterek, "ABD'nin aldığı en kötü karar'' ifadelerini kullandı.

İsveç'in iki ay boyunca ABD ile konuyu müzakere ettiğini söyleyen Lind, ''ABD'ye yaptığımız çelik ve araç ihracatında indirime gitme sözü verdik ve bize ek vergi getirilmemesi için müzakereler yaptık. Fakat ABD bunu kabul etmedi." ifadesini kullandı.

Bakan Lind, ''İsveç  ABD'ye yılda 4 milyar dolar çelik ihracat ediyor. ABD'nin aldığı en kötü karar." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin aldığı kararın Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) kurallarına aykırı olduğunu hatırlatan Lind, ''Duruma göre AB ülkeleri de ABD'den ithal edilen çelik ve alüminyuma aynı oranda ek vergikoyabilir.'' şeklinde konuştu.

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'FELAKET OLUR'

Bakan Lind, "Ayırca ABD, Avrupa'dan satın alınan otomobillere de ek vergi koymak için çalışmalar başlattı. İsveç'in ABD'ye araç ihracatı da 20 milyar dolar. Eğer, yurt dışından gelen araçlara da gümrük vergisi konursa İsveç  için felaket olur.'' değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin vergi kararına Kanada veMeksika'dan karşı tedbir

Kanadave Meksika  ABD'nin uygulayacağı ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisine karşı tedbirlerle cevap verdi. 

ABD yönetiminin, ithal çelik ve alüminyuma yönelik düzenlemelerinin 1 Haziran'dan itibaren Avrupa Birliğinin (AB) yanı sıra Kanada ve Meksika’ya da uygulanacağını açıklamasının ardından tepkiler gecikmedi.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, ABD'nin ilave gümrük vergilerine karşılık olarak 1 Temmuz'dan itibaren Amerikan çelik ürünlerine yüzde 25 ve alüminyum ürünlerine ise yüzde 10 tarife uygulanacağını açıkladı.

Meksika  hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, ABD'den ithal edilen elma, üzüm, yabanmersini, domuz eti gibi çeşitli gıda ürünlerine ve bazı çelik ürünlerine ek gümrük vergileri getirileceği bildirildi.

Açıklamada, Washington'ın uygulayacağı tarifelerle eş değerde olacak gümrük vergilerinin, söz konusu uygulama iptal edilmediği müddetçe yürürlükte kalacağı vurgulandı.

Uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu kararının, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'na (NAFTA) yönelik müzakereleri olumsuz etkileyeceğini öngörüyor.

Kanada  çelik ithalatında ilk sırada

AA muhabirinin IHS Global Trade Atlas’tan derlediği 2017 ithalat rakamlarına göre, ABD'ye en fazla çelik satan ülkeler, Kanada  (yüzde 16),Brezilya  (yüzde 13), Güney Kore  (yüzde 10), Meksika ve Rusya (yüzde 9), Türkiye (yüzde 7),Japonya (yüzde 5), Tayvan  (yüzde 4), Almanya  (yüzde 3) ve Hindistan 'dan (yüzde 2) oluşuyor.

Alüminyumda ise Kanada yüzde 56 ile ABD’nin ithalatının yarısından fazlasını tek başına üstleniyor. Diğer önemli tedarikçi ülkeleri ise Rusya (yüzde 8),BirleşikArap Emirliklerii (yüzde 7) ve Çin (yüzde 6) oluşturuyor

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