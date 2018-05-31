ABD'ye karşı birleştiler! Peş peşe açıklamalar

ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik ek gümrük tarifelerini, 1 Haziran’dan itibaren AB, Kanada ve Meksika’ya da uygulayacağı bildirildi. Başta Avrupa olmak üzere Trump'ın bu kararına tepki yağıyor.

Alman yetkililer, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik uygulamaya koyacağı ilave gümrük vergilerine tepki gösterdi.



Maas'ın Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, "Önce Amerika, tutumuna cevabımız yalnızca 'Birleşik Avrupa' olabilir. ABD’nin AB’ye yönelik çelik ve alüminyumyönelik ilave gümrük vergisi uygulamaya koymasını anlayamıyoruz ve bunu kabul etmiyoruz. AB karşı tedbirlerle uygun şekilde cevap vermeye hazırdır." değerlendirmesinde bulundu.



FRANSA: BU BÜYÜK BİR HATA



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ek vergiuygulaması kararının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, bunun büyük bir hata olduğunu söyledi.



Macron,Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'de kararla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.



ABD yönetiminin ek vergi kararından esef duyduğunu dile getiren Macron, "Karar, ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Fransa'nın kabul ettiği uluslararası ticaret kurallarına aykırıdır. Bu nedenle hukuka aykırı olduğu için karara itiraz edeceğiz ve cevap vereceğiz." dedi.



Macron, ABD'nin kararı karşısında sessiz kalmalarının mümkün olmadığını belirterek, bu kararla başka alanlarda başlatılması beklenen diğer müzakerelerin de yolunun kapandığına işaret etti.



İSVEÇ'TEN DE TEPKİ GELDİ



İsveç Avrupa Birliği (AB) ve Ticaret Bakanı Ann Lind, İsveç''in ABD'ye yılda 4 milyar dolar çelik ihracat ettiğini belirterek, "ABD'nin aldığı en kötü karar'' ifadelerini kullandı.



İsveç'in iki ay boyunca ABD ile konuyu müzakere ettiğini söyleyen Lind, ''ABD'ye yaptığımız çelik ve araç ihracatında indirime gitme sözü verdik ve bize ek vergi getirilmemesi için müzakereler yaptık. Fakat ABD bunu kabul etmedi." ifadesini kullandı.



Bakan Lind, ''İsveç ABD'ye yılda 4 milyar dolar çelik ihracat ediyor. ABD'nin aldığı en kötü karar." değerlendirmesinde bulundu.



ABD'nin aldığı kararın Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) kurallarına aykırı olduğunu hatırlatan Lind, ''Duruma göre AB ülkeleri de ABD'den ithal edilen çelik ve alüminyuma aynı oranda ek vergikoyabilir.'' şeklinde konuştu.

