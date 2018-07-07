banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98734
ALTIN
184.596
DOLAR
4.5705
STERLİN
6.0758
EURO
5.3672
Polisiye Olaylar...
Polisiye Olaylar...
Alayköy ve İnönü'de yangın
ALAYKÖY VE İNÖNÜ'DE YANGIN
Köpeklere ateş etti tutuklandı
KÖPEKLERE ATEŞ ETTİ TUTUKLANDI
5 yaşındaki çocuk pencereden düştü
5 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI
banner282

ABD yanıyor....

Güney Kaliforniya’da aşırı sıcaklar yangına sebep olurken binlerce kişi elektriksiz kaldı.

ABD yanıyor....

Güney Kaliforniya’da aşırı sıcaklar yangına sebep olurken binlerce kişi elektriksiz kaldı.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 14:15
ABD yanıyor....

ABD'de binlerce kişi karanlıkta kaldı

Güney Kaliforniya’da aşırı sıcaklar yangına sebep olurken binlerce kişi elektriksiz kaldı.

ABD’nin güneybatı eyaletlerinde etkili olan sıcak hava etkisini artırarak sürdürüyor.

Bölgelerde zorunlu tahliye emri verildi

Güney Kaliforniya’da aşırı sıcaklar yangına sebep olurken binlerce kişi elektriksiz kaldı. San Diego bölgesinde yangınların tehlikeli hale gelmesiyle olağanüstü hal ilan edildi. San Bernardino Ulusal Ormanı yakınlarında çıkan Valley yangını ve Santa Barbara yakınlarındaki Goleta bölgesinde çıkan Holiday yangınları nedeniyle bölgelerde zorunlu tahliye emri verildi.

Goleta bölgesinde 20'den fazla ev yangına teslim olurken Santa Barbara Bölge Şerifi tarafından yapılan açıklamada yangının bir evde başladığı ve rüzgârın da etkisiyle yakındaki çalılıktan beslenerek yayıldığı açıklandı. Bölgede rüzgârın hızı saatte 73 kilometreyi buluyor.

Bölgedeki yangına 30'dan fazla itfaiye aracı, iki gece uçuş donanımına sahip helikopter ve yüzlerce itfaiye görevlisi katıldı.

82 bölgede 20 binden fazla kişi elektriksiz kaldı

Bölgede yaşanan aşırı sıcaklar yaşamı da olumsuz etkiliyor. Güney Kaliforniya'da özellikle Los Angeles County, San Fernando Valley, Orange County ve Inland Empire bölgelerinde olmak üzere 82 bölgede 20 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.

Başta aşırı klima kullanımı ve soğutucuların normalin üzerinde çalışmasından dolayı güç dağıtım kutularının arızalanmasından kaynaklanan kesintiler özellikle yaşlı ve hastalar için hayati tehlike oluşturabiliyor.

Los Angeles Su ve Güç departmanı ile elektrik dağıtım firması Edison kullanıcıları klima ve soğutma sistemlerini daha yüksek derecelere ayarlayarak enerji tasarrufu yapmaları konusunda uyarıyor. Yetkililer sıcakların bugün de devam edeceğini belirterek, halkı tehlikelere karşı uyarıyor.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya ABD mallarına uyguladığı vergileri yükseltti
Rusya ABD mallarına uyguladığı vergileri yükseltti
İsrail Hapishanesindeki 5 Filistinli Tutuklu Açlık Grevine Başladı!
İsrail Hapishanesindeki 5 Filistinli Tutuklu Açlık Grevine Başladı!
Kırgızistan tarımına Türkiye katkısı
Kırgızistan tarımına Türkiye katkısı
Bm'den Kuzey Kore'ye 7 Yıl Sonra İlk ''insani'' Ziyaret 9 Temmuz’da...
Bm'den Kuzey Kore'ye 7 Yıl Sonra İlk ''insani'' Ziyaret 9 Temmuz’da...
Fransa’da bir genci öldüren polis hakkında soruşturma...
Fransa’da bir genci öldüren polis hakkında soruşturma...
İngiltere'den AB'ye yeni brexit teklifi
İngiltere'den AB'ye yeni brexit teklifi
Elon Musk'tan Tayland'da mahsur kalan çocuklara yardım...
Elon Musk'tan Tayland'da mahsur kalan çocuklara yardım...
Arabalarda sarsılmak 15 dakika içinde uyku getiriyor
Arabalarda sarsılmak 15 dakika içinde uyku getiriyor
Juncker, Kurz ile biraraya geldi
Juncker, Kurz ile biraraya geldi
İran Irak'a elektrik akışını kesti
İran Irak'a elektrik akışını kesti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim