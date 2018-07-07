ABD yanıyor....

ABD'de binlerce kişi karanlıkta kaldı

Güney Kaliforniya’da aşırı sıcaklar yangına sebep olurken binlerce kişi elektriksiz kaldı.

ABD’nin güneybatı eyaletlerinde etkili olan sıcak hava etkisini artırarak sürdürüyor.

Bölgelerde zorunlu tahliye emri verildi

Güney Kaliforniya’da aşırı sıcaklar yangına sebep olurken binlerce kişi elektriksiz kaldı. San Diego bölgesinde yangınların tehlikeli hale gelmesiyle olağanüstü hal ilan edildi. San Bernardino Ulusal Ormanı yakınlarında çıkan Valley yangını ve Santa Barbara yakınlarındaki Goleta bölgesinde çıkan Holiday yangınları nedeniyle bölgelerde zorunlu tahliye emri verildi.

Goleta bölgesinde 20'den fazla ev yangına teslim olurken Santa Barbara Bölge Şerifi tarafından yapılan açıklamada yangının bir evde başladığı ve rüzgârın da etkisiyle yakındaki çalılıktan beslenerek yayıldığı açıklandı. Bölgede rüzgârın hızı saatte 73 kilometreyi buluyor.

Bölgedeki yangına 30'dan fazla itfaiye aracı, iki gece uçuş donanımına sahip helikopter ve yüzlerce itfaiye görevlisi katıldı.

82 bölgede 20 binden fazla kişi elektriksiz kaldı

Bölgede yaşanan aşırı sıcaklar yaşamı da olumsuz etkiliyor. Güney Kaliforniya'da özellikle Los Angeles County, San Fernando Valley, Orange County ve Inland Empire bölgelerinde olmak üzere 82 bölgede 20 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.

Başta aşırı klima kullanımı ve soğutucuların normalin üzerinde çalışmasından dolayı güç dağıtım kutularının arızalanmasından kaynaklanan kesintiler özellikle yaşlı ve hastalar için hayati tehlike oluşturabiliyor.

Los Angeles Su ve Güç departmanı ile elektrik dağıtım firması Edison kullanıcıları klima ve soğutma sistemlerini daha yüksek derecelere ayarlayarak enerji tasarrufu yapmaları konusunda uyarıyor. Yetkililer sıcakların bugün de devam edeceğini belirterek, halkı tehlikelere karşı uyarıyor.