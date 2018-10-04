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ABD, Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi Uyuşmazlık Çözümü Ek Protokolünden Çekildi

ABD, Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi Uyuşmazlık Çözümü Ek Protokolünden Çekildi

04 Ekim 2018 Perşembe 06:32
ABD, Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi Uyuşmazlık Çözümü Ek Protokolünden Çekildi

BEYAZ SARAY ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANI JOHN BOLTON, ABD'NİN İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİNİ TEL AVİV'DEN KUDÜS'E TAŞIMASININ ARDINDAN FİLİSTİN'İN KONUYU MAHKEMEYE TAŞIMASINI GEREKÇE GÖSTEREREK, ABD'NİN VİYANA DİPLOMATİK İLİŞKİLER SÖZLEŞMESİ UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ EK PROTOKOLÜNDEN ÇEKİLDİĞİNİ DUYURDU

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Filistin'in ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması hakkında dava açmasının ardından ABD'nin Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi Uyuşmazlık Çözümü Ek Protokolünden çekildiğini açıkladı.

Beyaz Saray’da yaklaşık bir ay içinde ilk defa düzenlenen basın toplantısına katılan Bolton, ABD Başkanı Donald Trump'ın kararını açıklayarak, "Başkan Trump, Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi Uyuşmazlık Çözümü Ek Protokolünden çekilme kararı aldı. Bu, sözde Filistin devletinin getirdiği davayla ilişkili." dedi. 

"ABD kendisine karşı yersiz siyasi iddialara karşı sessiz kalmayacaktır." diyen Bolton, Filistin'in ABD'nin elçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması sonrası açtığı davayı örnek olarak gösterdi.

Bolton, "ABD’nin diplomatik ilişkilerde Vienna anlaşmasında bir taraf olmaya devam ettiğinin altını çizmek isterim ve bütün tarafların bu anlaşma altındaki uluslararası sorumluluklarını yerine getirmesini umuyoruz." ifadesini kullandı. 

Merkezi Lahey'de bulunan Uluslararası Adalet Divanı (UAD), geçen hafta yazılı bir açıklama yaparak, Filistin'in, ABD'nin uluslararası anlaşmalara uyması gerektiği ve ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'ten çekmesi için mahkemenin karar alması talebinde bulunduğunu duyurmuştu.

Açıklamada Filistin'in, ABD'nin Kudüs'e Büyükelçiliği açmasının 18 Nisan 1961'de yapılan Viyana Anlaşması'na aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvuruda bulunduğu ifade edilmişti.

Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasının ardından yeni büyükelçilik binası 14 Mayıs 2018'de yapılan resmi törenle açılmıştı.

Son Güncelleme: 04.10.2018 09:40
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