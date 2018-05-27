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ABD, Venezuela’ya yönelik politikalarını değiştirmeyeceğini açıkladı

ABD, silah depoladığı suçlamasıyla tutuklu tuttuğu vatandaşı Joshua Holt'u serbest bırakmasına rağmen Venezuela’ya yönelik yaptırımlarına devam edeceğini açıkladı.

ABD, Venezuela’ya yönelik politikalarını değiştirmeyeceğini açıkladı

ABD, silah depoladığı suçlamasıyla tutuklu tuttuğu vatandaşı Joshua Holt'u serbest bırakmasına rağmen Venezuela’ya yönelik yaptırımlarına devam edeceğini açıkladı.

27 Mayıs 2018 Pazar 13:32
ABD, Venezuela’ya yönelik politikalarını değiştirmeyeceğini açıkladı

ABD, silah depoladığı suçlamasıyla tutuklu tuttuğu vatandaşı Joshua Holt'u serbest bırakmasına rağmen Venezuela’ya yönelik yaptırımlarına devam edeceğini açıkladı.


Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da Holt'un serbest bırakılmasından ötürü Venezuela hükümetine teşekkür edildi ancak ABD'nin Nicolas Maduro rejimine yönelik politikalarının değişmediği vurgulandı.

Açıklamada, 20 Mayıs'taki "gayrimeşru seçimlerin" ciddiye alınmadığı belirtilerek özgür, adil ve şeffaf seçimler yapılması çağrısında bulunuldu. 

Açıklamada ayrıca Venezuela'ya tüm siyasi mahkumları serbest bırakması, ölmek üzere olan vatandaşları için uluslararası insani yardımı kabul etmesi çağrısı yapıldı.

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HOLT KİMDİR?

Internetten tanıştığı kızla evlenmek üzere 2016'da Venezuela'nın başkenti Caracas'a giden, kısa süre sonra silah depoladığı iddiasıyla tutuklanan Holt, serbest bırakılmasının ardından eşi Thamara Caleno ile dün gece Washington Dulles Havaalanı'na vardı. 

Holt, ABD Başkanı Donald Trump tarafından da Oval Ofis'te ağırlandı. 

Joshua Holt, Beyaz Saray'da Amerikalı yetkililerin kendisi için yaptıklarına minnettar olduğunu dile getirirken, Trump "Çok şey atlattın. Birçok insan dayanamazdı." ifadesini kullandı.

Son Güncelleme: 27.05.2018 17:16
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