ABD, Venezuela’ya yönelik politikalarını değiştirmeyeceğini açıkladı

Açıklamada ayrıca Venezuela'ya tüm siyasi mahkumları serbest bırakması, ölmek üzere olan vatandaşları için uluslararası insani yardımı kabul etmesi çağrısı yapıldı.

HOLT KİMDİR?

Internetten tanıştığı kızla evlenmek üzere 2016'da Venezuela'nın başkenti Caracas'a giden, kısa süre sonra silah depoladığı iddiasıyla tutuklanan Holt, serbest bırakılmasının ardından eşi Thamara Caleno ile dün gece Washington Dulles Havaalanı'na vardı.

Holt, ABD Başkanı Donald Trump tarafından da Oval Ofis'te ağırlandı.

Joshua Holt, Beyaz Saray'da Amerikalı yetkililerin kendisi için yaptıklarına minnettar olduğunu dile getirirken, Trump "Çok şey atlattın. Birçok insan dayanamazdı." ifadesini kullandı.