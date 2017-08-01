ABD, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu Kara Listeye Aldı

ABD yönetimi, Venezuela'da anayasanın yeniden yazılması için dün yapılan kurucu meclis seçiminin ardından ülkenin Devlet Başkanı Nicholas Maduro hakkında yaptırım kararı aldı.

ABD HAZİNE BAKANLIĞI, VENEZUELA DEVLET BAŞKANI MADURO HAKKINDA YAPTIRIM KARARI ALDI

ABD HAZİNE BAKANI MNUCHİN: "DÜN YAPILAN GAYRİ MEŞRU SEÇİMLER, MADURO'NUN VENEZUELA HALKININ İRADESİNİ DİKKATE ALMAYAN BİR DİKTATÖR OLDUĞUNU TEYİT ETTİ. ABD, MADURO'YA KARŞI YAPTIRIM KARARI ALARAK, REJİMİN POLİTİKALARINA KARŞI ÇIKTIĞINI VE ÜLKENİN YENİDEN TAM VE MÜREFFEH DEMOKRASİYE GERİ DÖNMESİNİ İSTEYEN VENEZUELALILARI DESTEKLEDİĞİNİ AÇIKÇA ORTAYA KOYDU"

ABD yönetimi, Venezuela'da anayasanın yeniden yazılması için dün yapılan kurucu meclis seçiminin ardından ülkenin Devlet Başkanı Nicholas Maduro hakkında yaptırım kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Hazine Kontrol Bürosundan (OFAC) yapılan yazılı açıklamada, Madura'ya ülkesinde otoriter bir rejim kurmaya yönelik girişimleri nedeniyle yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Venezuela'da dün gerçekleşen kurucu meclis seçiminin, demokratik yollarla iş başına gelen Ulusal Meclis'in anayasal haklarını gasp etmeyi hedeflediği ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu seçim, Venezuela'nın anayasal ve demokratik düzeni için bir parçalanmayı temsil etmektedir. Maduro yönetimi, kurucu meclis seçimini, Venezuela halkının ve dünyadaki demokratik hükümetlerin kuvvetli şekilde karşı çıkmasına karşın gerçekleştirdi. Kurucu Meclis'in kurulması, Maduro'nun Venezuela demokrasisini ve hukukun üstünlüğünü aşındırmak için yıllarca sürdürdüğü çabalarının ardından geldi."

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ise yaptırım kararına ilişkin açıklamasında, "Dün yapılan gayri meşru seçimler, Maduro'nun Venezuela halkının iradesini dikkate almayan bir diktatör olduğunu teyit etti. ABD, Maduro'ya karşı yaptırım kararı alarak, rejimin politikalarına karşı çıktığını ve ülkenin yeniden tam ve müreffeh demokrasiye geri dönmesini isteyen Venezuelalıları desteklediğini açıkça ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

ABD'nin yaptırım kararıyla Maduro'nun ABD'deki tüm mal varlığı dondurulurken, Amerikalıların kendisiyle ilişki kurması da yasaklandı.

VENEZUELA'DAKİ GELİŞMELER

Venezuela'da halk, anayasanın yeniden yazılması için oluşturulacak kurucu meclis temsilcilerinin belirlenmesi için düzenlenen seçim nedeniyle sandık başına gitmişti.

Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Tibisay Lucena Ramirez, dün yapılan seçimlere katılım oranının yüzde 41,53 olduğunu, bunun da 8 milyon 89 bin 320 kişiye tekabül ettiğini bildirmişti. Muhalefet ise sadece 2-3 milyon kişinin oy kullandığını öne sürerek, konseye tepki göstermişti.

Venezuela muhalefeti, ayrıca seçim boyunca ülkede yaşanan şiddet olaylarında 15 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtirken, Başsavcılık sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada en az 7 ölüm vakasının araştırıldığını duyurmuştu.

KITA ÜLKELERİ SEÇİMLERE TEPKİLİ

Arjantin, Peru, Kolombiya ve Panama'dan yetkililer, hükümetlerinin Venezuela'daki seçimlerin sonuçlarını tanımayacağını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da "dikta rejimine doğru atılan adım" olarak tanımlanan seçimler dolayısıyla Venezuela hükümeti kınanarak, "Washington yönetimi, Venezuela'daki diktanın mimarlarına yönelik güçlü ve hızlı önlemler almaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "düzmece seçim" olarak nitelediği oylamanın Venezuela'da "diktatörlüğe atılan başka bir adım" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce de Fransa, İspanya, ABD ve Avrupa Birliği, hükümetten seçimleri iptal etmesini istemişti. Dün sabah saatlerinde oyunu kullanan Devlet Başkanı Nicolas Maduro, seçime giden süreçte ülkesinin terör ve şiddetle mücadele ettiğini belirterek, "Umarım dünya ülkemize daha saygılı şekilde kollarını açar." demişti.

Muhalefetin boykot ettiği seçimlerde anayasanın yeniden yazılması için oluşturulacak 545 üyeli mecliste temsilci olabilmek için aralarında hiçbir muhalefet üyesi bulunmayan 6 bin aday yarışmıştı.

Kurucu meclis, muhalefet partilerinin oluşturduğu Demokratik Birlik Masasının (MUD) kontrolündeki Ulusal Kongre'nin müdahalesi olmadan yeni anayasayı oluşturma yetkisine sahip olacak.